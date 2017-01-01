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Milletvekili Aydemir Karayazı'nın konuğuydu

- Aydemir: 'Karayazı 'Evet'te kararlı

- Aydemir: Karayazı'nın maşallahı var



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Yüreğini mukaddesatımızın gereği olarak kardeşlik, birlik ve beraberlikte buluşturanlar, Bayrak, Vatan, Millet ve Devletin tekliğine nefsini adayanların adresi Karayazı 'evet' diyor. ' dedi.

KARAYAZI'NIN MAAŞALLAHI VAR

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi paylaşım etkinlikleri kapsamında Karayazı'daydı. Evet kararlılığı içindeki Karayazılılar tarafından ilçe girişinde coşkuyla karşılanan Milletvekili Aydemir, Karayazı AK Parti ilçe Başkanı Servet Tutkun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karayazı Kaymakamlığı ve Belediyesini ziyaret ederek ilçe gündemi ve ekonomik yatırım süreci hakkında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir, 'Karayazı Belediyemiz kayıp 2,5 yılı telafi etmeye çalışıyor. Gayret ve uyum had safhada. Maaşallah. 'yorumunda bulundu.

AYDEMİR KARAYAZI KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTU

Karayazı merkezde esnafın konuğu olan, kanaat önderleriyle buluşan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi odağında Anayasa Değişikliği paketiyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu, istişare etti. Milletvekili Aydemir, '13 Nisan'a Karayazı ziyaretimizle Bismillah dedik. Güçlü Türkiye İçin EVET yürüyüşümüzde enerji depoladığımız güzel ilçemiz çok kararlı: EVET.' değerlendirmesini yaptı.

AYDEMİR'DEN DEĞERLENDİRME

Karayazı ilçe merkezinin bayraklarla donatıldığını, Karayazılıların da yüreklerini 'Güçlü Türkiye İçin EVET 'de birleştirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Kardeşliğin bir mühür gibi yüreklere işlendiği Karayazı'da Devlet- millet kucaklaşıyor.' dedi. İlçe merkezi ziyaretinin ardından Karayazı'nın mahalle statüsünü kazanan köylerinde ağırlanan Milletvekili Aydemir, Karayazılıların beklentilerini paylaştı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili tespitlerini dinledi.

KARAYAZI KÖYLERİNDE TEK KARAR: EVET

Anayasa Değişikliği Paketi hakkında bilgilendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, 'Karayazı köyleri de, Güçlü Türkiye İçin EVET diyor. 16 Nisan'ın ülkemiz için kesintisiz kalkınma, gelişme, birlik, dirlik olduğunu biliyorlar. Hepsine müteşekkiriz' dedi.

AYDEMİR KARAYAZILILARA SESLENDİ

AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen Anayasa Değişikliği Paketi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konulu toplantıda, ilçe sakinlerine seslenen Milletvekili Aydemir, 'Bizim kardeşliğimize halel getirmek isteyenler, bizi parçalamayı dileyenler, bizim mukaddeslerimize dil uzatanlar hayır safındalar. Onlar bu milletin, bu mübarek beldenin evlatları Karayazılıların mukaddesleri konusundaki hassasiyetlerini, dikkatlerini ve mukaddeslerine nefislerini adadıklarını bilmeyenlerdir. Gelsinler Karayazı'da kardeşliği, Karayazı'da milli irade hassasiyetini, mukaddesata bağlılığı görsünler. Emin olun hayırcı tavırlarını terk edeceklerdir.'diye konuştu.

AYDEMİR'İN TESPİTLERİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte yönetimde huzur ve istikrarın kalıcı bir hale geleceğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, sistemle birlikte şer ve ihanet odaklarının bir daha ve asla milletin huzurunu bozamayacağını, kan ve gözyaşını sermaye edinen terörün kazınacağını, güven ortamının hakimiyetini koruyacağını belirtti.

KARAYAZILILARIN FERASETİNE GÜVENİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aynı zamanda devlet-millet dayanışma ve kaynaşmasına yeni bir güç kazandıracağına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Biz bu aziz coğrafyanın evlatları Karayazılıların ferasetine ve basiretine güveniyoruz. Güçlü Türkiye için 2023 seferimizde yol arkadaşlarımız olan Karayazılılar, 'Evet' kararlılıklarıyla tarih yazacaklardır.' dedi.

(ERZ-AT-Y)



14.04.2017 14:32:33 TSI

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