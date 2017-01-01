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Mahkeme kararıyla kapatılan yol geri açıldı

14 Nisan 2017 Cuma, 14:28
Mahkeme kararıyla kapatılan yol geri açıldı
Mahkeme kararıyla kapatılan yol geri açıldı
- Kırıkhan ilçesinde Aydınlı Mahallesi Develi Kavşağı olarak bilinen ve Mithat Köseoğlu'nun tapulu arazisinin ortasından geçen yol iki buçuk yıldır sürdürülen hukuki sürecin ardından tekrar ulaşıma açıldı

(Fotoğraflı)

Buğra Güney - İsmet Biçen
HATAY (İHA) - Hatay'da, arsasından geçen yolla ilgili davayı kazanan kişi, kapattığı yolu mahkeme kararı ile tekrar trafiğe açtı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Aydınlı Mahallesi Develi Kavşağı olarak bilinen ve Mithat Köseoğlu'nun tapulu arazisinin ortasından geçen yol iki buçuk yıldır sürdürülen hukuki sürecin ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, konunun geçtiği arsaya gelerek Büyükşehir Belediyesi ve yetkili birim personelleriyle çalışmaların yapıldığını yerine inceledi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz önceki dönem belediye başkanları zamanından kalma bir sıkıntı olduğunu söyledi.
Yavuz, küçük bir değişiklikle yolun yerini değiştireceklerini ve vatandaşın arsasını işler hale getireceklerini belirterek, "İmar konusunda sıkıntılı bir arsamız vardı. Mithat Köseoğlu ile beraber yaklaşık bir 12 metrekarelik bir alan çok eski dönemlerde yapılan bir imar uygulaması neticesinde çok mağdur olmuş, arsasının tam orasından geçmiş, ne alttaki kalan parseli nede üstteki kalan parseli bir işe yaramaz hale gelmiş. Şimdi biz konuyla ilgili çalışmamızı yeni bir imar revizyon çalışmamızı yaptık. Beraber kendisiyle, şehir planlayıcılarımızla beraber. Tabi büyükşehir 6360 sayılı yasa ile beraber yetki sadece bizde değil, büyükşehirle beraber birlikte çözeceğiz inşallah. Bu konu ile ilgili yetkili birimlerle, yetkili komisyonlardaki arkadaşlarımızla da görüştük. Kısmet olursa hem buradaki vatandaşın mağduriyetini hem kamulaştırma alanındaki devletin mağduriyetini yani belediyenin mağduriyetini küçük bir imar çalışmasıyla, revizyonuyla gidermiş olacağız. Bu konuda da çalışmalarımız başladı. Şimdi sınırlarını belirliyoruz yolun nerden geçeceğine dair. Yolu hafif bir kaydırma yapacağız. Vatandaşın arsasını onun işine yarar hale getireceğiz. Yol sadece zannediyorum 10-15 metre kayması olacak bu bölgede. O bölgeyi de güzel bir kavisle, çalışmayla inşallah bu mağduriyeti gidereceğiz. Önümüzdeki ay içerisinde de zannediyorum büyükşehirdeki imar komisyonunda da tekrar değerlendirilecek en kısa süre içerisinde de bu mağduriyetin giderilmesi için de hep beraber çalışacağız" dedi.
Yetkili birimler tarafından yolun kadastro çalışmaları yapılarak yolun geçeceği alan belirlendi.
(BGY-Y)

14.04.2017 14:28:55 TSI
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