14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayserigaz, Melikgazi yatırımlarını değerlendirdi

14 Nisan 2017 Cuma, 14:31
Kayserigaz, Melikgazi yatırımlarını değerlendirdi
Kayserigaz, Melikgazi yatırımlarını değerlendirdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayserigaz, Melikgazi Belediyesi ile Melikgazi İlçe yatırım planlarını gözden geçirdi.
Kayseri'nin merkez ilçelerinde altyapı yatırımlarını sürdüren Kayserigaz, 2017-2021 yılları arasını kapsayan yatırım planlarını değerlendirmek için Melikgazi Belediyesi ile görüştü. Melikgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Melikgazi Belediyesi yöneticileri ile Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ ve Kayserigaz Proje Birim yöneticileri katılım sağladılar. Toplantıda Melikgazi İlçe merkezinde doğalgaza ulaşım oranının %97 civarında olduğunu belirten Kayserigaz, bugüne kadar yapılan yatırımların genel durumunu sunumla aktardı.
2. tarife dönemine giren Kayserigaz, Melikgazi İlçesi'nde 5 yıllık süreçte gerçekleştirilecek yatırımların planlamalarını Melikgazi Belediyesi yöneticileri ile paylaştı. Toplantıda ayrıca Melikgazi İlçesinde bulunan tüm mahalleler ve sonradan mahalle olarak ilçe sınırlarına dahil edilen ilk kademe belediyelerin durumları değerlendirildi. 2017-2021 yılları arasını kapsayan 5 yıllık yatırım sürecinde belediye sınırları içerisinde ki mahallelerde planlanan değişiklikler, kentsel dönüşüm projeleri, sit alanlarının durumu ve altyapı projeleri, düşünülen yeni imar alanları ve planlanan yeni yol çalışmaları hakkında görüşmelerde bulunuldu. Melikgazi İlçesi'nde ilerleyen süreçte gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar için daha sonra yeniden bir araya gelinecek.
(AÖ-Y)

14.04.2017 14:31:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TÜROB'dan Erciyes AŞ'ye ziyaret
YEREL

TÜROB'DAN ERCİYES AŞ'YE ZİYARET
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Bakan Özhaseki Talas'ta
YEREL

BAKAN ÖZHASEKİ TALAS'TA
Özgürlüğün sesi: Bilal-i Habeşi filminin galası yapıldı
YEREL

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ: BİLAL-İ HABEŞİ FİLMİNİN GALASI YAPILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İlk Üye Kaydını Yaptı
YEREL

KAYSERİ TİCARET KARMA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ İLK ÜYE KAYDINI YAPTI
Mobilya Fuarı referandumdan sonra açılıyor
YEREL

MOBİLYA FUARI REFERANDUMDAN SONRA AÇILIYOR
Uyuşturucu taciri 12 sanığa toplam 173 yıl hapis
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRİ 12 SANIĞA TOPLAM 173 YIL HAPİS
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Kayseri Ticaret Odası, banka yetkilileri ile bir araya geldi
YEREL

KAYSERİ TİCARET ODASI, BANKA YETKİLİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Çelik, Ağrılılar ile Kars, Ardahan, Iğdırlılar Derneği'nin gecesine katıldı
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, AĞRILILAR İLE KARS, ARDAHAN, IĞDIRLILAR DERNEĞİ'NİN GECESİNE KATILDI
Kocasinan'da Ağaçlandırma Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
YEREL

KOCASİNAN'DA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Kayseri'de intihar
YEREL

KAYSERİ'DE İNTİHAR
AGÜ Asya- Pasifik Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı'nda
YEREL

AGÜ ASYA- PASİFİK ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ KONFERANSI'NDA
Tırın zulasından 2 bin 940 paket kaçak sigara çıktı
YEREL

TIRIN ZULASINDAN 2 BİN 940 PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Raylı sistem için İldem'e tesis yapılacak
YEREL

RAYLI SİSTEM İÇİN İLDEM'E TESİS YAPILACAK
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne İkincilik Ödülü
YEREL

KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ'NE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
MHP İl Başkanı Ersoy ve yönetimi Başkan Çelik'i ziyaret etti
YEREL

MHP İL BAŞKANI ERSOY VE YÖNETİMİ BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ
Türkiye'ye örnek mezarlık
YEREL

TÜRKİYE'YE ÖRNEK MEZARLIK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:

Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı &quot;ByLock&quot;tan tutuklandı
YEREL

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI "BYLOCK"TAN TUTUKLANDI
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ:
Kayseri Pancar Kooperatifi, Türkiyede ilk kez &quot;sözleşmeli kurufasulye ekimi&quot; dönemini başlattı
YEREL

KAYSERİ PANCAR KOOPERATİFİ, TÜRKİYEDE İLK KEZ "SÖZLEŞMELİ KURUFASULYE EKİMİ" DÖNEMİNİ BAŞLATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
YAŞAM

SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...