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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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DKİB Ukrayna Kherson Ticaret Odası'na 'Barter' önerdi

14 Nisan 2017 Cuma, 14:35
DKİB Ukrayna Kherson Ticaret Odası'na 'Barter' önerdi
DKİB Ukrayna Kherson Ticaret Odası'na 'Barter' önerdi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Ukrayna'dan Kherson Ticaret ve Odası Başkanı Viktoriya V. Ostroumova ve ekibi ile Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği'ni (DKİB) ziyaret etti.
Ziyarette DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ile görüşen heyet, Türk-Ukrayna karşılıklı dış ticareti ve bunun geliştirilmesi konularını içeren bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde söz alan Kherson Ticaret Odası heyeti, ülkelerinde ucuz ve kaliteli buğday, mısır gibi tarım ürünleri ile Polipropilen gibi kimyasal ürün hammaddelerin bulunduğunu, karşılıklı ticaretin bölgesel yakınlık avantajını da göz önünde bulundurarak yüksek potansiyel arz ettiğini ve bu kapsamda karşılıklı ticaretin potansiyeli ölçeğinde artırılmasını talep etti.
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ise söz konusu görüşmede yapmış olduğu açıklamada, ülkemizin yaş meyve ve sebze ürünleri başta olmak üzere Ukrayna'nın ihtiyacı olan her nevi ürünleri "barter" sistemi yoluyla değerlendirebileceklerini söyledi. Gürdoğan, alınan ürünlere karşılık kendilerine yaş meyve sebze ürünleri ihraç edebileceklerini belirterek Ukrayna'nın ürünlerini hedef pazarlarda değerlendirerek pazarlama imkanını sunma potansiyelleri bulunduğunu kaydetti. Gürdoğan "Ancak bu sistemi kurumlar olarak (ihracatçı Birlikleri ve Kherson Ticaret ve Sanayi Odası) organize şekilde karşılıklı olarak tesis ederken bu yapıyı bir güven ortamı içinde oluşturup firmalarımızı bu sistem içine yönlendirmemiz gerekmektedir. Karşılıklı ithalat ve ihracat ödemelerini garanti altına alacak bir güven sistemini üyemiz ve iş adamlarımıza sağlamamızın önemli olduğu kadar yararlı olacağını da düşünüyoruz" dedi.
(BK-ÖS-Y)

14.04.2017 14:42:45 TSI
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