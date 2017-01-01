14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MB Uşak kader maçına çıkacak

14 Nisan 2017 Cuma, 14:43
MB Uşak kader maçına çıkacak
MB Uşak kader maçına çıkacak

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Spor Toto Basketbol Ligi 26. Haftasında MB Uşak evinde Best Balıkesir'i konuk edecek.
Sezonun tamamlanmasına son 5 maç kala heyecanın ve rekabetin tırmandığı ligde, düşme hattından kurtulmak için MB Uşak ve Best Balıkesir yarın Uşak'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı 78-75 Muratbey Uşak kazanmıştı.
Karşılaşma öncesi açıklamada bulunan MB Uşak koçu Ozan Bulkaz; "Yarın ligde kaderimizi belirleyecek önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizde düşmemek için elinden geleni yapacak. Haftanın belki de en önemli karşılaşması Uşak'ta oynanacak. Bu güne kadar hep yanımızda olan taraftarımızın yarın özel desteğine ihtiyacımız olacak. Ligde kalmamız için Best Balıkesir maçı hayati önem taşıyor bunun farkındayız ve yarın mutlak galibiyet için parkeye çıkacağız. Tüm Uşaklı vatandaşlarımızı yarın salona davet ediyorum" dedi.
(EÖ-MB-Y)

14.04.2017 14:49:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muratbey Uşak galibiyete odaklandı
YEREL

MURATBEY UŞAK GALİBİYETE ODAKLANDI
Uşak'ta 600 girişimci iş hayatına hazır
YEREL

UŞAK'TA 600 GİRİŞİMCİ İŞ HAYATINA HAZIR
Uşak'ta evlendirme vaadiyle dolandıran şahıs yakalandı
YEREL

UŞAK'TA EVLENDİRME VAADİYLE DOLANDIRAN ŞAHIS YAKALANDI
UTSO'nun ihracat yapan üyelerine özel program
YEREL

UTSO'NUN İHRACAT YAPAN ÜYELERİNE ÖZEL PROGRAM
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak Üniversitesinin yeni bölümlerine öğrenci alınacak
YEREL

UŞAK ÜNİVERSİTESİNİN YENİ BÖLÜMLERİNE ÖĞRENCİ ALINACAK

Uşak Üniversitesi büyümeye devam ediyor
YEREL

UŞAK ÜNİVERSİTESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Servet Kuş; &quot;Yeni ve güçlü Türkiye için vites büyütme zamanı&quot;
YEREL

SERVET KUŞ; "YENİ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN VİTES BÜYÜTME ZAMANI"
EN ÇOK OKUNANLAR
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
YAŞAM

SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...