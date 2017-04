YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MB Uşak kader maçına çıkacak

MB Uşak kader maçına çıkacak



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Spor Toto Basketbol Ligi 26. Haftasında MB Uşak evinde Best Balıkesir'i konuk edecek.

Sezonun tamamlanmasına son 5 maç kala heyecanın ve rekabetin tırmandığı ligde, düşme hattından kurtulmak için MB Uşak ve Best Balıkesir yarın Uşak'ta kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı 78-75 Muratbey Uşak kazanmıştı.

Karşılaşma öncesi açıklamada bulunan MB Uşak koçu Ozan Bulkaz; "Yarın ligde kaderimizi belirleyecek önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizde düşmemek için elinden geleni yapacak. Haftanın belki de en önemli karşılaşması Uşak'ta oynanacak. Bu güne kadar hep yanımızda olan taraftarımızın yarın özel desteğine ihtiyacımız olacak. Ligde kalmamız için Best Balıkesir maçı hayati önem taşıyor bunun farkındayız ve yarın mutlak galibiyet için parkeye çıkacağız. Tüm Uşaklı vatandaşlarımızı yarın salona davet ediyorum" dedi.

(EÖ-MB-Y)



14.04.2017 14:49:12 TSI

NNNN