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Kozan'da "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" turnuvası



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen sendikalarının organizasyonu ve eğitim çalışanlarının katılımı ile "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" adlı halı saha turnuvası düzenlendi.

Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanlığı'nın organizasyonu ve Kozan Genç Memur Sen'in desteği ile geleneksel hale getirilen "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" turnuvasının 3'üncüsü düzenlendi. Kadrosunu eğitim çalışanları ve sponsorların oluşturduğu takımların karşılaştığı turnuva Özel Kozan Koleji Spor Salonunda başladı.

Toplam 17 takımın katıldığı müsabakaların 15 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan final karşılaşması ile sona ereceği ve turnuvada dereceye giren takımların kupa ve madalya ile ödüllendirileceği belirtildi.

Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, "Turnuvamıza her yıl katılım biraz daha artıyor. Turnuvamıza katılan eğitim çalışanı arkadaşlarımıza ve sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuvamıza destek olan Genç Memur Sen İlçe Temsilciliğimize de teşekkür ediyorum. Turnuvamıza katılan tüm takımlar başarılar diliyorum. Bizim için turnuvanın sonucu değil buradaki edindiğimiz dostluklar önemli" dedi.

Turnuvanın açılış karşılaşmasına Eğitim Bir Sen Adan İl Başkan Yardımcısı ve Kozan Koordinatörü Bülent Ongun'da eşlik etti.

(EMR-Y)



14.04.2017 14:31:38 TSI

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