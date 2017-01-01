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Kozan'da "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" turnuvası

14 Nisan 2017 Cuma, 14:31
Kozan'da "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" turnuvası
Kozan'da "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" turnuvası

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Eğitim Bir Sen ve Genç Memur Sen sendikalarının organizasyonu ve eğitim çalışanlarının katılımı ile "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" adlı halı saha turnuvası düzenlendi.
Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanlığı'nın organizasyonu ve Kozan Genç Memur Sen'in desteği ile geleneksel hale getirilen "Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun" turnuvasının 3'üncüsü düzenlendi. Kadrosunu eğitim çalışanları ve sponsorların oluşturduğu takımların karşılaştığı turnuva Özel Kozan Koleji Spor Salonunda başladı.
Toplam 17 takımın katıldığı müsabakaların 15 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan final karşılaşması ile sona ereceği ve turnuvada dereceye giren takımların kupa ve madalya ile ödüllendirileceği belirtildi.
Eğitim Bir Sen ve Memur Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, "Turnuvamıza her yıl katılım biraz daha artıyor. Turnuvamıza katılan eğitim çalışanı arkadaşlarımıza ve sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca turnuvamıza destek olan Genç Memur Sen İlçe Temsilciliğimize de teşekkür ediyorum. Turnuvamıza katılan tüm takımlar başarılar diliyorum. Bizim için turnuvanın sonucu değil buradaki edindiğimiz dostluklar önemli" dedi.
Turnuvanın açılış karşılaşmasına Eğitim Bir Sen Adan İl Başkan Yardımcısı ve Kozan Koordinatörü Bülent Ongun'da eşlik etti.
(EMR-Y)

14.04.2017 14:31:38 TSI
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AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK:
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'nin üniter yapısında herhangi bir değişiklik önerisini kesinlikle reddediyoruz. Eyalet modeli önerilerini kesinlikle geçmişte reddettik, bugün de böyle bir öneri gelirse, böyle bir tartışma yapılırsa bunu reddeceğimizi, bunun Türkiye için doğru bir yaklaşım olmadığını sürekli olarak söylüyoruz, altını çiziyoruz. Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunması, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, verdiğimiz mücadelenin hedefidir.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ. EYALET MODELİ ÖNERİLERİNİ KESİNLİKLE GEÇMİŞTE REDDETTİK, BUGÜN DE BÖYLE BİR ÖNERİ GELİRSE, BÖYLE BİR TARTIŞMA YAPILIRSA BUNU REDDECEĞİMİZİ, BUNUN TÜRKİYE İÇİN DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLMADIĞINI SÜREKLİ OLARAK SÖYLÜYORUZ, ALTINI ÇİZİYORUZ. TÜRKİYE'NİN ÜNİTER DEVLET YAPISININ KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR. TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN HEDEFİDİR."
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'de hiçbir zaman eyalet sistemini önerenlerin yaptığı işin doğru olduğunu ifade etmedik. Her zaman eyalet sisteminden bahsedenlerin, eyalet önerisinde bulunanların önerilerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Türkiye'nin ne yönetim modeli açısından, ne idari yapısı açısından ne de demokrasisi açısından eyalet önerilerinin hiçbir şekilde getirisi olmayacağını, hatta zararı olacağını ifade ettik.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'DE HİÇBİR ZAMAN EYALET SİSTEMİNİ ÖNERENLERİN YAPTIĞI İŞİN DOĞRU OLDUĞUNU İFADE ETMEDİK. HER ZAMAN EYALET SİSTEMİNDEN BAHSEDENLERİN, EYALET ÖNERİSİNDE BULUNANLARIN ÖNERİLERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETTİK. TÜRKİYE'NİN NE YÖNETİM MODELİ AÇISINDAN, NE İDARİ YAPISI AÇISINDAN NE DE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN EYALET ÖNERİLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE GETİRİSİ OLMAYACAĞINI, HATTA ZARARI OLACAĞINI İFADE ETTİK."
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