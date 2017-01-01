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7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı rekorla sona erdi



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VAN (İHA) - Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, bu yıl yedincisi düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarının beklenenin üstünde bir ilgi ile karşılandığı söyledi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, borsa öncülüğünde bu yıl yedincisi düzenlenen fuarda kendilerine 50 bin ziyaretçi ve 100 milyon TL'lik ciro hedefi bıraktıklarını ifade etti. 4 günlük süre zarfı içerisinde 52 bin ziyaretçi ile 100 milyonluk hedeflerinin çok daha üstüne çıktıklarını dile getiren Memduhoğlu, özellikle ekonominin durgun olduğu bu dönemlerde böylesi bir etkinliğin tabiri caizse piyasaya can suyu olduğunu kaydetti. Fuarların, yapıldığı şehrin tüm sektörlerini beslediğini söyleyen Memduhoğlu, "Biz yılların birikimi ve 6 aylık bir çalışma ile bu fuara hazırlandık. Türkiye'yi il il dolaştık, ilimizin ve bölgemizin güzelliklerini ve potansiyelini anlattık. Gittiğimiz her yerde fuarın önemini ve Van ilimiz için sağlayacağı ekonomik değerleri anlattık. Ziyaretçi sayımız geçtiğimiz yıl 32 bin iken, bu yıl sayı 52 bine yükseldi. Tarım fuarlarındaki en büyük ölçüt, traktör satışlarıdır. Bizim fuarımızda 4 gün içinde 173 traktör satışı gerçekleşti. Pazarlıkları devam eden ve sonuçlanacaklar ile birlikte sayının 250 civarında olacağı kanaatindeyiz. Geçen yıl 112 traktör satışı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu rakam bizim ölçeğimizdeki bir fuar için inanılmaz bir rekordur. Tarım ve hayvancılık, ilimiz için en önemli sektör. Fuar sayesinde ekonomisinin büyük bölümü tarım ve hayvancılığa dayanan kentimizde, katılımcılara iş bağlantıları kurma olanağı sağlandı. Fuar sonrası gerek kamu kurumu, özel sektör, gerekse esnaflarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler, sonraki fuarlar için sorumluluğumuzu bir kat daha arttırdı. Böylelikle kurumlar arası diyalogun ne denli önemli olduğunu ve sonuç verdiğini bir kez daha görmüş olduk. Sonuç verilerini borsamızca değerlendirdiğimizi ve çalışmaların daha iyi bir seviyeye ulaşması için daha fazla çaba göstereceğimizi Van halkımızın bilmesini isterim. Bu vesile ile 7. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katılan, destek olan, ziyaret eden herkese teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

(MSA-Y)



14.04.2017 14:54:37 TSI

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