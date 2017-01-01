14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı rekorla sona erdi

14 Nisan 2017 Cuma, 14:46
7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı rekorla sona erdi
7. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı rekorla sona erdi

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, bu yıl yedincisi düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarının beklenenin üstünde bir ilgi ile karşılandığı söyledi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, borsa öncülüğünde bu yıl yedincisi düzenlenen fuarda kendilerine 50 bin ziyaretçi ve 100 milyon TL'lik ciro hedefi bıraktıklarını ifade etti. 4 günlük süre zarfı içerisinde 52 bin ziyaretçi ile 100 milyonluk hedeflerinin çok daha üstüne çıktıklarını dile getiren Memduhoğlu, özellikle ekonominin durgun olduğu bu dönemlerde böylesi bir etkinliğin tabiri caizse piyasaya can suyu olduğunu kaydetti. Fuarların, yapıldığı şehrin tüm sektörlerini beslediğini söyleyen Memduhoğlu, "Biz yılların birikimi ve 6 aylık bir çalışma ile bu fuara hazırlandık. Türkiye'yi il il dolaştık, ilimizin ve bölgemizin güzelliklerini ve potansiyelini anlattık. Gittiğimiz her yerde fuarın önemini ve Van ilimiz için sağlayacağı ekonomik değerleri anlattık. Ziyaretçi sayımız geçtiğimiz yıl 32 bin iken, bu yıl sayı 52 bine yükseldi. Tarım fuarlarındaki en büyük ölçüt, traktör satışlarıdır. Bizim fuarımızda 4 gün içinde 173 traktör satışı gerçekleşti. Pazarlıkları devam eden ve sonuçlanacaklar ile birlikte sayının 250 civarında olacağı kanaatindeyiz. Geçen yıl 112 traktör satışı olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu rakam bizim ölçeğimizdeki bir fuar için inanılmaz bir rekordur. Tarım ve hayvancılık, ilimiz için en önemli sektör. Fuar sayesinde ekonomisinin büyük bölümü tarım ve hayvancılığa dayanan kentimizde, katılımcılara iş bağlantıları kurma olanağı sağlandı. Fuar sonrası gerek kamu kurumu, özel sektör, gerekse esnaflarımızdan aldığımız olumlu geri bildirimler, sonraki fuarlar için sorumluluğumuzu bir kat daha arttırdı. Böylelikle kurumlar arası diyalogun ne denli önemli olduğunu ve sonuç verdiğini bir kez daha görmüş olduk. Sonuç verilerini borsamızca değerlendirdiğimizi ve çalışmaların daha iyi bir seviyeye ulaşması için daha fazla çaba göstereceğimizi Van halkımızın bilmesini isterim. Bu vesile ile 7. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına katılan, destek olan, ziyaret eden herkese teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.
(MSA-Y)

14.04.2017 14:54:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tuşba'da ortaokul müdürleriyle istişare toplantı
YEREL

TUŞBA'DA ORTAOKUL MÜDÜRLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTI
Başkan İlhan'dan referandum açıklaması
YEREL

BAŞKAN İLHAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI
Van'da 'Kitap Okuma Yarışması' sınavı
YEREL

VAN'DA 'KİTAP OKUMA YARIŞMASI' SINAVI
Van'da taşlı sopalı kavga: 10 yaralı
YEREL

VAN'DA TAŞLI SOPALI KAVGA: 10 YARALI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
AK Parti'den tekerlekli sandalye dağıtımı
YEREL

AK PARTİ'DEN TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITIMI
Van'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

VAN'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
AK Parti yönetimi, sandık kurulu üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ, SANDIK KURULU ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Van'da 55 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 55 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Başkale'de 'Durum Değerlendirme' toplantısı
YEREL

BAŞKALE'DE 'DURUM DEĞERLENDİRME' TOPLANTISI
Tuşba Belediyesinden 'İş ve Meslek' kursu
YEREL

TUŞBA BELEDİYESİNDEN 'İŞ VE MESLEK' KURSU
YYÜ'de deney hayvanı yetiştiriciliği
YEREL

YYÜ'DE DENEY HAYVANI YETİŞTİRİCİLİĞİ
İpekyolu'nda 'Kültür Merkezi ve Şehir Kütüphanesi' çalışması
YEREL

İPEKYOLU'NDA 'KÜLTÜR MERKEZİ VE ŞEHİR KÜTÜPHANESİ' ÇALIŞMASI
İpekyolu Belediyesinden fidan dikimi
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN FİDAN DİKİMİ
Çaldıran Belediyesinden bir ilk
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİNDEN BİR İLK
Çaldıran Belediyesinden örnek davranış
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Bakan Yardımcısı Çiftci'den referandum çalışması
YEREL

BAKAN YARDIMCISI ÇİFTCİ'DEN REFERANDUM ÇALIŞMASI
GDO'lu ekmek uyarısı
YEREL

GDO'LU EKMEK UYARISI
MÜSİAD'dan Rektör Battal'a ziyaret
YEREL

MÜSİAD'DAN REKTÖR BATTAL'A ZİYARET
Kaymakam Öztürk'ten hasta gaziye ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN HASTA GAZİYE ZİYARET
Başkan Öztürk'ten yoksul ve engelli ailelere destek
YEREL

BAŞKAN ÖZTÜRK'TEN YOKSUL VE ENGELLİ AİLELERE DESTEK
Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü
YEREL

VAN-BAHÇESARAY YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Van'da 619 bin 560 seçmen sandık başına gidiyor
YEREL

VAN'DA 619 BİN 560 SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDİYOR
Husumetli aileler barıştırıldı
YEREL

HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
YAŞAM

SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...