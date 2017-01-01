YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan İlhan'dan referandum açıklaması

Başkan İlhan'dan referandum açıklaması



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Pazar günü yapılacak referandum nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Özay İlhan, yayınladığı mesajda, "Ülkemiz 16 Nisan Pazar günü bir referanduma gidecektir. Her şeyden önce sonuç evet de çıksa hayır da çıksa kazanan ülkemiz ve kardeşliğimiz olsun. Referandumda evet diyen de, hayır diyende, çekimser kalanda bu ülkenin kıymetli evlatlarıdır. Herkesin birbirine saygı göstermesi ve sandıktan çıkan sonuç her ne olursa olsun 17 Nisan sabahında kutuplara ayrılmış değil, herkesin birbirini kucakladığı bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle bir kez daha düşünelim. Yapılacak olan 18 maddelik anayasa değişikliğinin ülkemize neler kazandıracağını ya da neler kaybettireceğini iyi bir şekilde anlayalım. Pazar günü sabah erkenden kalkıp sandığa gidelim ve oyumuzu verelim. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak sonucun ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

(MSA-Y)



14.04.2017 14:56:42 TSI

NNNN

