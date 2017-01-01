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Hitit Üniversitesi, Hukuk Fakültesi açılması kararını YÖK'e gönderdi



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hukuk Fakültesi açılması için YÖK'e başvurduklarını açıkladı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ve eski Çorum milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve başladığı günlerde gündeme gelen tek konunun kampüs sorunu olduğunu hatırlatan Alkan, "Şu anda üniversitemiz ilimize, bölgesine, ülkeye ve bilime katkısı üzerine kendinden bahsettirir oldu. Bizim amacımız; sadece binadan, kampüsten, topraktan ibaret bir üniversite kurmak değildi. Üniversite kurmak için çalışmadık, bizler "üniversite olunur" anlayışıyla hareket ettik. Bu zor bir süreçtir. Bu sürecin zor olduğunu biliyorduk. 2011 yılında devraldığım Üniversitemizin hiçbir konuda geri gitmişliği olmadığı gibi Üniversitemiz sürekli gelişim ve büyük artış içerisinde olmuştur. Aldığımız emaneti daha iyi yere getirdik. Bunu da gururla söylüyorum. Necip Fazıl'ın dediği gibi "Zaman bendedir, mekan bana emanettir. Şimdi zaman bize ayrılmış, mekân da bize emanet. Bu emaneti de en iyi şekilde değerlendirmek arzusundayız" dedi.

Üniversite senatosu tarafından alınan Hukuk Fakültesi açılması kararını YÖK'e gönderdiklerini anlatan Rektör Alkan, "Tıp Fakültemizi açtığımız gibi şimdi de Hukuk Fakültemizi açma kararını YÖK'e gönderdik. Yer bilimlerimiz de muazzam şekilde ilerliyor. İlahiyat Fakültemiz ise Türkiye'nin yayın sayısında en iyi sırada. Üniversitemiz Çorum tarafından çok benimsendi, sahiplenildi. Oluşturduğumuz sinerjiyle yapılamayacak hiçbir şey yok. Üniversitemiz bundan sonra inşallah daha güzel yerlere gelecek. Bu bitmeyen bir süreç. Sizlerin gayretleri, yaklaşımları ve sıcaklığıyla her şeyi yaparız. Sizlerin desteği ve katkısıyla bundan sonra Hitit Üniversitesi çok daha iyi yerlere gelecek. Üniversitemize verdikleri destek ve katkılardan dolayı tüm siyasilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ'da, üniversitenin Çorum'a çok büyük katkılar sağladığını söyledi. Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ın göreve gelmesiyle birlikte üniversite ve Çorum'a çok büyük ivme kazandırdığını dile getiren Karadağ, üniversitenin yeni bölümlerle daha da güçleneceğini düşündüklerini ifade etti. Kargı ve Bayat İlçelerine iki bölüm açılacağını hatırlatan Karadağ, Rektör Alkan'ın üstün gayretleriyle bu işlerin yapıldığını belirtti.

Yeni bir fakültenin daha açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Av. Karadağ, "Rektörümüzden bir fakülte daha isteğimiz vardı. Hitit Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Çorum'a yakışacağını düşünüyoruz. Bizler bu süreçte, elimizden geleni yapmaya hazırız. Rektörümüz sonuna kadar girişimlerine devam ediyor. Üniversitemizi Kuzey ve Güney Kampüsüyle birlikte, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesiyle inşallah tam teşekküllü bir üniversite haline gelmiş olacağız. Artık Üniversitemizin daha da kurumsallaşması için ne gerekiyorsa altyapısını hazırlayacağız" dedi.

Eski Çorum milletvekili Ali Yüksel Kavuştu ise, milletvekili seçildiklerinde ilk isteklerinin Çorum'a üniversite kurulması olduğunu hatırlatarak, "O dönemde Çorum çalışmalarımız başarıyla devam etti. Çorum'a Üniversitemizi kazandırdığımız gibi Türkiye'nin bütün vilayetleri içinde 5 tıp fakültesi vardı. Çorum'a bunlardan birini almak çok zor bir işti ancak bizlere birini almak nasip oldu. Netice itibarıyla bu hizmetlerde Çorum, örnek oldu. Halen Üniversitemizin çalışmaları devam ediyor. Rektörümüzün hizmetleri ve çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, bu hizmetlerini devam ettirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)



14.04.2017 14:56:41 TSI

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