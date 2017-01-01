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Sason'da birincilik Çilekli köyünün

14 Nisan 2017 Cuma, 14:59
Sason'da birincilik Çilekli köyünün
Sason'da birincilik Çilekli köyünün

(Fotoğraflı)

Sayım Özmen
BATMAN (İHA) - Batman Sason Çilekli Ortaokulu, Bocce müsabakasında il birincisi oldu.
Batman'da ilk defa yapılan okul sporları Bocce müsabakasında Sason Çilekli Ortaokulu öğrencileri birinci oldu. Çilekli Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Bademci çalışmalarının sonucunu birincilikle almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Okul Müdürü Fatih Özmen ise, "İlimiz spor müsabakalarında Sason'da bir köy okulu olarak birincilik almalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini kutluyorum" dedi.
(SÖ-MP-Y)

14.04.2017 14:59:34 TSI
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