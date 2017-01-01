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Bursagaz'dan sürdürülebilir gelecek için enerji verimliliği

14 Nisan 2017 Cuma, 15:05
Bursagaz'dan sürdürülebilir gelecek için enerji verimliliği
Bursagaz'dan sürdürülebilir gelecek için enerji verimliliği

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursagaz, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin (SKD Türkiye) yayımladığı "binalarda enerji verimliliği" (BEV) raporunda sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine katkılarıyla öne çıktı.
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nin (SKD Türkiye) binalarda enerji verimliliği bildirgesini imzalayan şirketler, belirledikleri azaltım hedefleri doğrultusunda 2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki kez enerji tüketimi ve karbon salımı raporlaması gerçekleştirdi. Bursagaz bu alandaki faaliyetlerine imzacı olduğu 14 Ocak 2013 tarihinden itibaren, Sürdürülebilir Enerji Yönetimi adlıenerji yönetim programı ile başlamıştı. BEV bildirgesi imzacısı şirketler iki yılda bir, güncel ve önceki verilerin karşılaştırıldığı bir metodolojiyle SKD Türkiye tarafından değerlendirildi. Buna göre, 2013 ve 2015 yılları arasında elde edilen toplam tasarruf miktarının 2 milyon kWh ve 700 bin TL'ye denk geldiği tespit edildi. BEV imzacıları arasında, Anadolu Efes, BP, Borusan Holding, Coca Cola, Eczacıbaşı, Garanti, P&G gibi dev şirketler yer aldı.
ISO 50001 enerji yönetim sistemi uygulaması kapsamında bütün binalarındaki enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını hesaplayıp raporlayan Bursagaz, 2015 yılında Nilüferköy yerleşkesinin bahçe aydınlatma sisteminde LED aydınlatma teknolojisine geçerken, tüm şehir giriş istasyonlarında kullanılan klima sistemlerinde tasarruflu bir otomasyon sistemi geliştirdi. Bursagaz'ın enerji yönetimi politikaları; akıllı teknolojiler eşliğinde 2016 yılında kullanmaya başladığı yeni binasındakat bazlı elektrik tüketimi, yenilenebilir enerji kullanımı, ısıtma-soğutmadaki enerji tüketimi, sıcak su kullanımı ve aydınlatma sistem kriterleriile detaylı takip ediliyor.
2016 yılında raporlamasını gerçekleştiren 25 BEV imzacısının birim enerji tüketimi sıralamasında Bursagaz 16. sırada yer alırken, aynı şirketlerin birim karbon salımı sıralamasında ise 12. sırada yer aldı. Bursagaz bugün de sürdürülebilirlik çarkı modellemesi, sürdürülebilirlik raporlaması, enerji etütleri, emisyon ölçüm ve tasarruf teklifleri ile çok sayıda rol model iyileştirme projeleri üretmeye devam ediyor.
(MŞ)

14.04.2017 15:10:42 TSI
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