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Turgutlu HackWithMvp'17'ye ev sahipliği yapacak



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Gençlik Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Microsoft Türkiye ve Koç Sistem ana sponsorluğunda 48 saat sürecek olan HackWithMvp'17 eğitim-yarışma etkinliğine hazırlanıyor.

Turgutlu Belediyesi, TURBEM ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu öğrencileri tarafından Turgutlu'da düzenlenecek olan ve 48 saat sürecek mobil uygulama çıkartmayı hedefleyen ödüllü eğitim ve yarışma 22-23 Nisan'da Turgutlu'da gerçekleşecek. Manisa CBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencileri Yakup Ad, Kadir Alan, Ertuğrul Üngör, Özge Algan, Caner Yakupoğlu ve Bertuğ Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret ederek, organizasyona dair kendilerine bilgi verdiler. Yarışmayla ilgili bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Öğrencisi Kadir Alan, "Microsoft ve Koç Sistem'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek ve 48 saat sürecek olan HackWithMvp'17 eğitim ve yarışma etkinliğini 22-23 Nisan tarihlerinde Atatepe TURBEM'de düzenleyeceğiz. Burada yazılım dünyasının tanınmıs ismi Microsoft Bölge Direktörü Daron Yöndem ile Yiğit Özaksüt, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine 12 saatlik bir eğitim verecek. Eğitimden sonra arkadaşlarımız 24 saat boyunca mobil uygulama çıkarmak için yarışacaklar. Daha sonra yaptıkları uygulamaları jüriye sunacaklar. Elemeden sonra seçilen ilk 3 grup ödüllendirilecek. Öğrenci arkadaşlarımızın bu etkinliğe ilgisi büyük. Türkiye'de ilk defa Microsoft MVP'lerin vereceği bir eğitim Turgutlu'da ilk defa düzenlenecek. Kıyasıya rekabet ve heyecan dolu 48 saat bizleri ve öğrenci arkadaşlarımızı bekliyor olacak. Bu noktada en büyük destekçimiz olan Sayın Başkanımız'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Böylesi bir organizasyonda Turgutlu'nun olarak ev sahipliği yapacak olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de, "Koç ve Microsft'un bir araya gelmesi son derece büyük bir buluşma olacaktır. Sizler gibi başarının peşinden koşan ve katılımcı gençlerimizin yarışmada önünün çok daha fazla açılacağını düşünüyorum. Kariyer anlamında da bu organizasyonla önemli bir kapının sizlere açılacağı kanaatindeyim. Bu anlamda sizler nezdinde tüm TURBEM ve üniversite öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak her daim arkanızdayız" diye konuştu.

(AY-Y)



14.04.2017 15:10:44 TSI

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