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Minik Öğrencilerden Bir Başarı Daha

- Özel Sanko Okullarının Minik Yüzücülerinden Birincilik



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Minikler Yüzme Yarışması"nda Özel SANKO Okulları Minik Kızlar B Kategorisi Takımı il birincisi oldu.

Alleben yüzme havuzunda düzenlenen yarışmada, Özel Sanko Okulları minik erkek A ve B kategorisi takımı il ikinciliği, minik kızlar A kategorisi takımı ise il üçüncülüğü kupasını kazandı. 2007 - 2008 doğumlu sporcuların A kategorisini ve 2009 - 2010 doğumlu sporcuların ise B kategorisini oluşturduğu yarışmada Özel Sanko Okulları'nın Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Eylül Kurt, Lara Çehreli, Neva Çayırlı, Zeynep Benzer, Irmak Zehra Kökmen ve Ceylin Kömürcü'den oluşan Minik Kızlar B Kategorisi Takımı il birinciliği elde etti. Kadirhan Sağlam, Ali Emre Simitci, Deniz Keskin, Deniz Aksoy, Berat Ege Uçar, Batuhan Ozan, Çağan Korkmaz, Poyraz Kılıç, Fahri Tuna Suat, Alp Konukoğlu, Mehmet Ali Öztürk, Berat Balık ve Eren Özgüler'den oluşan Minik Erkekler A Kategorisi Takımı ile Doruk Başkaya, Batu Güdemezoğlu, Ali Sina Bozbaş, Yiğit Doruk Toros, Murat Efe Süzgün, Çetin Katırcıoğlugil, Berkay Katırcıoğlugil, Mustafa Kaleli ve Kerem Dikbaş'tan oluşan Minik Erkekler B Kategorisi Takımı il ikincisi olmayı başardı. Beren Anlaş, Simin Öğücü, Irmak Erdem, CanemEvgülü, Elif Beren Aybey, Mina Ozan, Elif Eren, Azra Çetgin, Ece Akdoğan, Duru Akınal, Sıla Ölçer, Zeynep Karakuşoğlu'ndan oluşan Minik Kızlar A Kategorisi Takımı ise il üçüncülüğü kupasını kucakladı.

Öğrencileri kutlayan Özel SANKO Okulları Yüzme Takımları Baş Antrenörü Baran Çeviksever, minik yüzücülerinin elde ettikleri il derecelerinin yanı sıra 10 altın, 15 gümüş ve 7 bronz madalya almaya da hak kazanmalarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

(SD-Y)



14.04.2017 15:13:42 TSI

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