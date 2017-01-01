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Bodrum Tanıtım Tırına ziyaretler devam ediyor

14 Nisan 2017 Cuma, 15:16
Bodrum Tanıtım Tırına ziyaretler devam ediyor
Bodrum Tanıtım Tırına ziyaretler devam ediyor

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB Yedigöller Bölgesel Yürütme Kurulu, Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırını ziyaret etti.
Zonguldak Uğur Mumcu Kavşağında bulunan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırına gelen Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Kürşat Çoşgun ile TÜRSAB Yedigöller Yürütme Kurulu Üyesi Levent Yüzgeç'e ziyaretleri sırasında Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Koordinatörü Fikret Hıdır eşlik etti. Konuklarına Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı gezdiren Hıdır, tırda yer alan görseller ve projenin kapsamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Akşam saatlerinde Zonguldak'tan ayrılacak olan Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı 14 Nisan cuma günü Bartın'da Bodrum'un eşsiz özelliklerini Bartın halkına anlatacak. 20 Mart'ta Bodrum'dan yola çıkan tır, ilk durak olarak Aydın'a daha sonra ise İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak'a gitti. Planlamaya göre 30 ile gitmesi beklenen tır, Bartın'dan sonra Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini ziyaret edecek.
(EA-MB-Y)

14.04.2017 15:18:01 TSI
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