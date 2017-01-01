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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Voleybol müsabakaları devam ediyor

14 Nisan 2017 Cuma, 15:16
Voleybol müsabakaları devam ediyor
Voleybol müsabakaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini anma voleybol turnuvası devam ediyor.
Kızlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Voleybol turnuvasında takımlar tüm hünerlerini sergiliyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda oynanan müsabakalarda, erkeklerde 5, kızlarda ise 7 takım mücadele veriyor. Erkeklerde; Yıldırım Gençlik Spor Kulübü, Erzincan Spor Kulübü, Kavakyolu Belediye Spor Kulübü, Kemah Spor Kulübü ve Fatih Teknik Spor Kulübü mücadele veriyor. Kızlar gurubunda ise; Erzincan tenis Spor Kulübü, Kavakyolu Belediye Spor Kulübü, Kemah Spor Kulübü, Gençler Gücü Spor Kulübü, Erzincan Spor Kulübü, Demirkent Spor Kulübü ve Geçit Belediye Spor Kulübü takımları mücadele veriyor.
(FG-Y)

14.04.2017 15:20:57 TSI
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