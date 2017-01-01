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ÇEDAŞ, referandum nöbetinde

- ÇEDAŞ'ta 16 Nisan'da referandumu nedeniyle tüm izinler iptal edildi



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SİVAS (İHA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ), 16 Nisan'da yapılacak referandum nedeniyle tüm izinleri iptal etti.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ), 16 Nisan referandumu esnasında ve sonrasında elektrik dağıtım hizmetinde sorun yaşanmaması için harekete geçti. Seçim gününde izinler kaldırılırken planlı kesintiler iptal edildi. Hizmet bölgesindeki illerde Kriz Merkezi oluşturulup saha personeli olası arızalara karşı hazır hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa "Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 52 bin kilometrekarelik alanda 920 bin aboneye hizmet veren dağıtım şirketimiz, 16 Nisan tarihinde yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması sırasında ve sonrasında elektrik kesintisi ve arıza gibi sorunlar yaşanmaması için özel çalışma başlattık. Bir yandan referandum gününde tüm izinleri kaldırıp arıza ve kesintilere karşı sahadaki eleman sayısını artırırken diğer yandan da enerji arzında herhangi bir sorun yaşanmaması için başta hizmet bölgesindeki Yüksek Seçim Kurulları ve Valilikler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak azami ölçüde gerekli tedbirleri aldık" dedi.



"Ekipler 24 saat sahada olacak"

Aldıkları tedbirleri de değerlendiren Akboğa, "16 Nisan Türkiye için tarihi bir gün. Her zaman olduğu gibi bu önemli günde de vatandaşlarımıza kesintisiz enerji hizmeti vermek üzere şirket olarak teyakkuz haline geçtik. Bakım ve onarım çalışmalarımızı hızlandırdık. Personelimiz; mevcut araç ve ekipmanlar ile 7/24 kesintisiz hizmet vermek üzere o gün sahada görev yapacak. Ben şimdiden anayasa değişikliği oylamasının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



"Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kriz merkezleri oluşturuldu"

Referandumda oy kullanma, oy sayımı, tasnif ve oyların açıklanma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve enerji sürekliliği noktasında herhangi bir sorun yaşanmaması için Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kriz merkezleri oluşturduklarını belirten Akboğa, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), hizmet bölgelerindeki Yüksek Seçim Kurulları ve Valilikler ile iletişim ve bilgilendirmelerin kriz merkezleri üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti.

Referandum dolayısıyla personel izinlerinin iptal edildiğini ve 600 personel ile referandum nöbetinde olduklarını açıklayan Akboğa, referandum öncesi bakım-onarım çalışmaları kapsamında 310 adet trafo bakımı, 50 adet direk değişimi, 91 adet parafudr değişimi, 361 direk arası sehim alınması, 361 adet sıkıbağ yenilemesi, 2437 adet klemens yenilemesi, 50 adet ağaç direğin düzeltilmesi, 24 adet eksiyoner bakımı, 84 adet izolatör değişimi, 8 bin 786 adet yanmayan armatürün tamiri ve 5.bin 047 adet armatür değişimi işlemi yaptıklarını söyledi.



"Whatsapp aktif kullanılacak"

Referandum sürecinde ÇEDAŞ'ın iletişim kanallarını aktif şekilde kullanacağını ifade eden Akboğa, vatandaşların herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaları durumunda 0 552 186 0 186 numaralı WhatsApp İhbar Hattından talep ve şikayetlerini görüntülü, sesli ve yazılı olarak şirkete iletebileceklerini de kaydetti.

(GF-MK-Y)



14.04.2017 15:25:27 TSI

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