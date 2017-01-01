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Başkan Bakıcı: "Referandum, güçlü bir Türkiye için fırsattır"

14 Nisan 2017 Cuma, 15:18
Başkan Bakıcı: "Referandum, güçlü bir Türkiye için fırsattır"
Başkan Bakıcı: "Referandum, güçlü bir Türkiye için fırsattır"

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, hafta sonu yapılacak referandum için "Referandum, güçlü bir Türkiye için fırsattır" dedi.
Referanduma sayılı günler kala güçlü bir Türkiye için başkanlık sisteminin çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Bakıcı, "Biz evlatlarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakalım. Güçlü bir irade, güçlü bir yönetim ve söz sahibi bir Türkiye bırakalım. İşte bunun için fırsat elimize geldi. Ülkemizin güçlü yarınlara daha hızlı taşınması için referandum çok önemli bir fırsattır. Pazar günü hepimiz ülkemiz için, geleceğimiz için 'evet' diyerek gerekeni yapalım. Türkiye'nin mevcut sisteminin tarihi, demokrasinin işleyişini kesintiye uğratan muhtıra ve darbeler tarihidir" dedi.
Başkan Bakıcı, yeni sistem ile çift başlılığın ortadan kalkacağını ve ekonominin istikrara kavuşacağını söyledi. Yeni Hükümet sisteminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma niteliklerini güçlendireceğini belirterek Bozüyüklülere seslenen Bakıcı, "Bize 'evet' dediniz, 3 yılda sizler için 53 milyon liralık yatırım yaptık. Şimdi güçlü Türkiye için sizlerden bir kez daha 'evet' demenizi istiyorum" dedi.
Yerel imkânlarla pek çok yatırımı gerçekleştirmelerinin yanı sıra Hükümetle el ele vererek ilçeye kazandırılan bir çok yatırım olduğuna da değinen Başkan Bakıcı "4 milyon tl'ye mal olan Kültür Merkezimiz için Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yüzde 50 hibe desteği aldık. Şu an Şehir Müzesi ve Arşivi olan tarihi değerimiz Albay İbrahim Çolak Köşkü'nün restorasyonu ve peyzaj düzenlemesi için 1 milyon TL hibe desteği aldık. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan aldığımız 600 bin TL ödenek desteği ile Kent ormanımızı hizmete sunduk. İlçemizde 4 yıllık eğitim veren fakülte niteliğindeki Bozüyük Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyete başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından ilçemize yapılan 2. Etap 724 konut hak sahiplerine teslim edildi. Kamulaştırma işlemleri devam eden ve Yeşilkent Mahallesi'nde yapılacak olan yeni hastanemiz 200+50 yataklı olarak inşa edilecek. Entegre Su Tesisi ve alt yapı değişimi için 36 milyon Euro maliyetli projemiz için yüzde 90 hibe desteği aldık. Şu anda projenin fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bu proje kapsamında yaklaşık olarak 145 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 250 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı yapılarak tüm alt yapı baştan aşağı yenilenecek" dedi.
Son olarak devam eden DSİ Kanal ıslahı projesi ile yeni yapılacak Kapalı Spor Salonu Projesini hatırlatan Başkan Bakıcı "Milletimizle ve hükümetimizle birlikte büyük işler başardık. Daha büyük işler başarmak ve ülkemizin önünü açmak için kararımız net, oyumuz Evet. Öncü ve örnek ülke Türkiye için, güçlü Meclis, icraatçı Hükümet için, terörle mücadelemizin güç kazanması için, istikrar için, hizmetlerin artması için, bireysel refahın artması için tabiî ki kararımız net, oyumuz Evet" dedi.
(FSİ-MET-Y)

14.04.2017 15:25:49 TSI
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