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Selimiye Cami'sinde Kuran-ı Kerim ziyafeti verildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Selimiye Cami'sinde Kuran-ı Kerim ziyafeti verildi.

Edirne İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde Dünya Kuran-ı Kerimi güzel okuma birincisi Mustafa Kızılcaoğlu, Türkiye Kuran-ı Kerimi güzel okuma birincisi Sefa Taşkesenlioğlu ve Mevlidhan-Kasidehan Aziz Hardal Selimiye Cami'sinde Kuran-ı Kerim ziyafeti verdi. Müftü Yardımcısı Mehmet Çelebi Edirne'de düzenlenecek olan etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Çelebi, Kuran ziyafetinin şuanda sadece Edirne'de yapıldığını belirterek, "2017 Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile Peygamber Efendimizin kutlu doğumunu hafta olarak bugün itibariyle kutlamaya başlıyoruz. Bunu da Selimiye Cami'sinde Kuran ziyafeti ile inşallah başlatıyoruz. Bugün buraya İstanbul'un çok önemli hafızlarından arkadaşlarımız geldiler. Onlar biraz sonra Kuran-ı Kerim ziyafetine başlayacaklar. Ardından tüm şehitlerimize hafta dolayısı ile dua yapacağım. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri böylece başlamış oldu. Pazartesi günü Saraçlar Caddesi'nde mehteran gösterisi olacak. Arkasından konuşmalar yapılacak. Haftaya Cuma günü de burada Türkiye Diyanet Vakfı Başkan Yardımcımız konferans verecekler. Konferansın ardından bütün halkımıza çorba ikramı olacak. Yine Cuma sabahı Selimiye Cami'sinde tüm Edirne halkımız sabah namazında buluşacak. Namaz çıkışında da ikramlar olacak. Bu güzel haftayı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kuran-ı Kenim ziyafeti sadece Edirne'de yapılıyor. Bu Edirne Müftülüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Kuran-ı Kerim ziyafetleri zaman zaman İl Müftülüğü olarak, hocalarımızın zamanlarını da ayarlayarak bugün burada gerçekleşir. Başka bir zaman, başka bir şehirde gerçekleşir. Yani şuanda ki Kuran ziyafeti Türkiye genelinde değil sadece bizim burada gerçekleşiyor. Edirne'de kutlu doğumu başlatıyoruz" dedi.

(AC-MEF-Y)



14.04.2017 15:28:26 TSI

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