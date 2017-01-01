14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yağcı'dan Başbakan Yıldırım'ı coşkuyla karşılayan Bileciklilere teşekkür

14 Nisan 2017 Cuma, 15:22
Başkan Yağcı'dan Başbakan Yıldırım'ı coşkuyla karşılayan Bileciklilere teşekkür
Başkan Yağcı'dan Başbakan Yıldırım'ı coşkuyla karşılayan Bileciklilere teşekkür
- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı;
- "Bilecik, sergilenen bu tablo ile her zaman kendisine yakışanı yaptı"

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 14 Nisan günü Bilecik'te miting yapan Başbakan Binali Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla karşılayan Bileciklilere teşekkür etti.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yaptığı açıklamada; Başbakan Binali Yıldırım'ı Bileciklilerin büyük bir coşkuyla karşıladıklarını belirterek, "İlimize teşrif eden Başbakanımız Binali Yıldırım ve kıymetli eşleri Semiha Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekilimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki kıymetli konukları büyük bir coşkuyla karşılayan hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekleştirilen organizasyonun hazırlanmasında emeği olan başta AK Parti il ve ilçe başkanlığı ile değerli üyelerine, ilimizdeki güvenliği sağlayan Emniyet Müdürlüğü teşkilatımıza teşekkür ediyorum'' dedi.
"Bilecik, sergilenen bu tablo ile her zaman kendisine yakışanı yaptı"
Halk oylamasına iki gün kala Bilecik'te büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığına vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları kaydetti:
''Diriliş, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin yapacağımız halk oylamasına günler kala, büyük bir ev sahipliğine imza attı. Bu anlamda, ilimize teşrif eden Başbakanımız Binali Yıldırım ve Kıymetli Eşleri Semiha Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekilimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki kıymetli konukları büyük bir coşkuyla karşılayan hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik, sergilenen bu tablo ile her zaman kendisine yakışanı yaptı ve kendileri ve ülkesi için çalışan devlet ve hükümet büyüklerini en güzel ve en coşkulu şekilde karşıladı. Bu anlamda Osmanlı Devletinin filizlerinin atıldığı Bilecik'imize teşrif eden Başbakanımız Binali Yıldırım ve Kıymetli Eşleri Semiha Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekilimiz Şaban Dişli, Kültür ve Turizm Bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve beraberindeki kıymetli konuklara teşekkür ediyor, kutlu davadaki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Diriliş'in Şehri Bilecik'in; 16 Nisanda da Mazlumların ve Mağdurların Gür Sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve ekibinin yanında yer alacağına olan inancımı belirterek, selam ve saygılarımı sunuyorum.''
(CKT-MET-Y)

14.04.2017 15:29:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Bakıcı'nın Şehitler Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN BAKICI'NIN ŞEHİTLER HAFTASI MESAJI
Başkan Bakıcı: &quot;Referandum, güçlü bir Türkiye için fırsattır&quot;
YEREL

BAŞKAN BAKICI: "REFERANDUM, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN FIRSATTIR"
Futbol, basketbol ve voleybol takımlarına formalar dağıtıldı
YEREL

FUTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARINA FORMALAR DAĞITILDI
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın Kutlu Doğum Haftası mesajı
YEREL

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI SELİM YAĞCI'NIN KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJI
Dostel Paylaşım Pazarı büyük takdir topluyor
YEREL

DOSTEL PAYLAŞIM PAZARI BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR
BAL play-off karşılaşmasının günü ve saati belli oldu
YEREL

BAL PLAY-OFF KARŞILAŞMASININ GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU
Milletvekili Eldemir, Cuma pazarında vatandaşlara yeni anayasayı anlattı
YEREL

MİLLETVEKİLİ ELDEMİR, CUMA PAZARINDA VATANDAŞLARA YENİ ANAYASAYI ANLATTI
&quot;Dikkat Eder Misiniz?&quot; projesi kapanış töreni
YEREL

"DİKKAT EDER MİSİNİZ?" PROJESİ KAPANIŞ TÖRENİ
Minik öğrencilerden Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNE ZİYARET
Bozüyük Ülkü Ocakları uyuşturucuya savaş açtı
YEREL

BOZÜYÜK ÜLKÜ OCAKLARI UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTI
U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakaları başladı
YEREL

U17 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 2. KADEME MÜSABAKALARI BAŞLADI
AK Parti'nin Bilecik mitingi
YEREL

AK PARTİ'NİN BİLECİK MİTİNGİ
Başkan Bakıcı &quot;Bireyleri sağlıklı olan toplumlar sağlıklı olabilir&quot;
YEREL

BAŞKAN BAKICI "BİREYLERİ SAĞLIKLI OLAN TOPLUMLAR SAĞLIKLI OLABİLİR"
Yeni hastane yerinin kamulaştırma ücretlerinin 2'nci bölümü ödendi
YEREL

YENİ HASTANE YERİNİN KAMULAŞTIRMA ÜCRETLERİNİN 2'NCİ BÖLÜMÜ ÖDENDİ
Bozüyük'te belediyeden köpeklere ücretsiz kuduz aşısı
YEREL

BOZÜYÜK'TE BELEDİYEDEN KÖPEKLERE ÜCRETSİZ KUDUZ AŞISI
&quot;2023 Genç Diriliş Yolunda Ecdadın İzinde Programı&quot;
YEREL

"2023 GENÇ DİRİLİŞ YOLUNDA ECDADIN İZİNDE PROGRAMI"
Bozüyük'te klimalı duraklara bir yenisi daha eklendi
YEREL

BOZÜYÜK'TE KLİMALI DURAKLARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ
Pazaryerililer Derneği'nden Başkan Bakıcı'ya teşekkür ziyareti
YEREL

PAZARYERİLİLER DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN BAKICI'YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Bozüyük'te Kutlu Doğum Haftası programı
YEREL

BOZÜYÜK'TE KUTLU DOĞUM HAFTASI PROGRAMI
Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısının 11'incisine Bilecik ev sahipliği yaptı
YEREL

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ İSTİŞARE TOPLANTISININ 11'İNCİSİNE BİLECİK EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Masa tenisi turnuvasında madalyaları topladılar
YEREL

MASA TENİSİ TURNUVASINDA MADALYALARI TOPLADILAR
Milletvekili Eldemir ve Başkan Yıldırım işçilerle bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ELDEMİR VE BAŞKAN YILDIRIM İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Bilecik Belediyesi tarafından Bilgi Evi'nin protokolü imzalandı
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ TARAFINDAN BİLGİ EVİ'NİN PROTOKOLÜ İMZALANDI
Bilecik Ülkü Ocakları uyuşturucu maddeye savaş açtı
YEREL

BİLECİK ÜLKÜ OCAKLARI UYUŞTURUCU MADDEYE SAVAŞ AÇTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Maskeli sihirbaz, gösterilerinde yaptığı hileleri gösterdi
YAŞAM

SIRRINI ORTAYA ÇIKARDI!

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...