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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu veda yemeğinde buluştu

14 Nisan 2017 Cuma, 15:22
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu veda yemeğinde buluştu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu veda yemeğinde buluştu

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli, emekli olan bazı iş arkadaşlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi.
Verilen öğle yemeğine, Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Barış Özkapı, Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Nilgün Becenen, idari personel ve iş arkadaşları katıldı. Hizmetlerinden dolayı daha önce törenle plaketleri takdim edilen personele, yemek sonrası veda çiçeği de verildi.
Emekli olan personel, Zöhre Anas, Selçuk Ateş, Semiha Çetin ve ayrıca emekli olmaya hak kazanan ancak rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Fedai Savaş'ın yerine, çiçeğini oğlu Samet Savaş aldı.
(EY-MEF-Y)

14.04.2017 15:30:44 TSI
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