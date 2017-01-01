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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Ortaokul öğrencileri bilgileri ile yarıştı

14 Nisan 2017 Cuma, 15:23
Ortaokul öğrencileri bilgileri ile yarıştı
Ortaokul öğrencileri bilgileri ile yarıştı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencileri bilgileri ile yarıştı.
Yavuzeli İlçe Milli Eğitim tarafından Yavuzeli İlçe Merkezi ve bağlı mahallelerinde bulunan 4 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenlendi. Yavuzeli İmam Hatip, Hacı Sait Korkmaz, Yavuz Sultan Selim, Bakırca Mahallesi, Büyük Karakuyu Mahallesi, Süleyman Obası Mahallesi, Kuzuyatağı Mahallesi ve Üçgöl Mahallesi ortaokuları olmak üzere 9 okul öğrencilerinin ter döktüğü yarışmaya, İlçe Kaymakamı Murtaza Ersöz, İlçe Emniyet Amir Vekili Müslüm Arslan, Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit ve her okulu temsilen okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.
Yarışmada 4 Türkçe, 4 Matematik, 4 Fen Bilgisi, 3 Sosyal Bilimler, 3 Din Kültür ve 2 Genel Kültür derslerinden olmak üzere toplam 20 soru soruldu. Yarışmada Şehit İbrahim Solak İlköğretim Okulu Öğrencileri ilkokullar arasındaki yarışmanın birincisi olurken, 8. sınıflarda ise Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileri birinciliği kazandı.
Öğrencilerinin hediyelerinin ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında verileceği bildirildi.
(SD-Y)

14.04.2017 15:31:24 TSI
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