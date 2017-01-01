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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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16 Nisan'da parkmetreler ücretsiz

14 Nisan 2017 Cuma, 15:28
16 Nisan'da parkmetreler ücretsiz
16 Nisan'da parkmetreler ücretsiz

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü referandum nedeniyle parkmetre uygulaması yapılan caddelerden gün boyunca ücret alınmayacağını duyurdu.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır Başkanlığında toplanan Edirne Belediye Encümeni, 16 Nisan'da Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce parkmetre uygulaması yapılan caddelerden gün boyunca ücret alınmamasını kararlaştırdı.
Belediye Encümenin oy birliğiyle aldığı kararda şu ifadelere yer verildi:
"16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliği referandumunda şehrimiz merkezinde çalışan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce parkmetre uygulaması yapılan caddelerde parkmetrede çalışan personelimizin çoğunun sandık görevlisi olması ve oy kullanacak olmaları sebebiyle 16 Nisan 2017 tarihinde izinli sayılmaları ve aynı gün parkmetre uygulamasının yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan ücret talep eden şahıslara itibar etmemeleri ve böyle bir durumda Alo 153 numaralı hattı arayarak, Edirne Belediyesine bildirmeleri istendi.
(KU-MK-Y)

14.04.2017 15:36:01 TSI
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