14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:

14 Nisan 2017 Cuma, 15:32
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
- "Kuzey Çevre Yolu, hem Malatya hem de ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak"
- "Projenin temelini 16 Nisan'dan sonra 'evet' diyen Türkiye ile birlikte atacağız"
- "Erkenek Tüneli de bitti, en kısa sürede açacağız"

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - AK parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, toplam tutarı 227 milyon TL ve toplam uzunluğu 53.6 km olan Kuzey Çevre Yolunun hem Malatya ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok ciddi manada katkı sağlayacağını belirterek, projenin temelinin 16 Nisan'dan sonra atılacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kuzey Çevre Yolu şantiye alanında incelemelerde bulundu.
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalık, tüm Malatyalıların bitirilmesini dört gözle beklediği Kuzey Çevre Yolunun sadece Malatya için değil Türkiye için de çok önemli bir proje olduğunu kaydederek, "Vatandaşlarımız bize sık sık 'Kuzey Çevre Yolu' ne zaman başlıyor? Diye soruyorlardı. Allah'a hamdolsun yaklaşık bir ay önce şantiyemiz kuruldu ve ihalesi 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanan yolumuzun yapım işlemlerine başlandı. Bu çok önemli bir proje, burada, Avrupa-Asya ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayacak çok önemli bir akstan bahsediyoruz. Bu proje hem Malatya ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok ciddi manada girdi sağlayacak. Bunun yanında ulaşıma da kolaylık getirecek. Malatya'nın hem şehir içi trafiği rahatlayacak, hem Malatya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ve iş adamlarının çok hızlı bir şekilde şehir merkezine gelmesine katkı sağlayacak. Bunun yanında Malatya'nın batıyla ve güneydeki limanlarla da bağlantısını sağlayacak. Yani gerek yatırımcılarımızın ulaşımını çok daha kolay hale getirmesi gerekse de şehirde yaşayan vatandaşların ulaşımını kolay hale getirmesi adına bu proje çok önemli" diye konuştu.
"Temelini inşallah 16 Nisandan sonra 'evet' diyen Türkiye ile birlikte atacağız"
Yol ile ilgili ilk çalışmaların başladığını vurgulayan Çalık, projenin temel atma tarihi olarak ise 16 Nisan sonrasını işaret etti. Çalık, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde projenin temelini inşallah 16 Nisandan sonra 'evet' diyen Türkiye ile birlikte atacağız" bilgisini verdi.
"Hedef 2020, ancak son kararı Bakanımız verecek"
Çalık, projenin 2020 yılında bitirileceğini ancak bitirilme tarihi ile ilgili son kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın vereceğini aktardı.
"Erkenek Tüneli bitti"
Çalık, konuşmasında Malatya'yı güneye bağlayan Erkenek Tünelinin de bittiğini kaydederek, en kısa sürede tünelin açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.
"28 tane alt geçit yapılacak"
Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ise, proje hakkında bilgiler vererek, "Projemizin tutarı 227 milyon Türk Lirasıdır. Toplam proje uzunluğu da 53.6 kilometredir. Bu proje ile birlikte kesintisiz ulaşım sağlanacak. Projede toplamda 14 tane farklı seviyeli kavşak, 28 tane alt geçit, 4 tane hidrolik köprü ve 3 tane de Devlet Demiryolları köprümüz bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

14.04.2017 15:39:45 TSI
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