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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun turizmine olimpiyat etkisi

14 Nisan 2017 Cuma, 15:34
Samsun turizmine olimpiyat etkisi
- Samsun Valisi İbrahim Şahin:
- "İşitme Engelliler Olimpiyatları ilimiz ekonomisine ve turizmine katkı verecek"

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, "İşitme Engelliler Olimpiyatları için Samsun'a 120 ülkeden 6 bin civarında misafir gelecektir. Toplam 6 bin kişi ile beraber 10 bin spor adamı gelecektir. Bu çok önemli bir rakamdır ve ilimiz ekonomisine ve turizmine katkı verecektir" dedi.
"Turizm Haftası" nedeniyle açıklama yapan Vali İbrahim Şahin, "Turizm, iş istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında da önemli bir araçtır.
Atatürk'ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı ve bu yolda ilk adımı attığı Samsun; doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz, kara, hava, demiryolu ulaşım imkânlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin turizm potansiyeli en yüksek illerinden biridir. Bu tarihi birikime sahip Samsun, bu gün kayak turizminden termal turizmine, sağlık turizminden doğa ve deniz turizmine kadar birçok üstünlüğü aynı anda konuklarına sunmaktadır. Samsun, ilan edilen turizm merkezleriyle bölgenin turizm odağı olduğunu tescillemiştir. İlimizde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Ramsar Sözleşmesi geçici listesine alınmış dünyadaki nadir doğal alanlardan biridir. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti yaklaşık 352 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan bir alandır. Burayı çok hızlı bir şekilde Samsun'un nadide bir değeri haline dönüştürmek amacındayız" diye konuştu.

İşitme Engelliler Olimpiyatları
Bu yıl içerisinde Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın Samsun'da yapılacağını belirten Vali Şahin, "Samsun'a 120 ülkeden 6 bin civarında misafir gelecektir. Toplam 6 bin kişi ile beraber 10 bin spor adamı gelecektir. Bu çok önemli bir rakamdır ve ilimiz ekonomisine ve turizmine katkı verecektir. Ayrıca Atakum ilçemizde deniz üzerine dolgu yöntemiyle yapılan ve 9 delikli olarak geçtiğimiz yıl hizmete açılan golf sahasının, uluslararası müsabakaların düzenlenmesi için 18 delikli hale getirilecek olmasının ilimizin turizmine olumlu katkı vereceği bir gerçektir. İlimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli tesis sayısı 25, oda sayısı 1.694, yatak sayısı 3 bin 407'dir. 2016 yılında 377 bin 950'si yerli, 71 bin 785'i yabancı olmak üzere toplam 449 bin 753 kişi ilimizi ziyaret etmiştir. Ayrıca, ilimizde 65 adet seyahat acentesi bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
Vali Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Tarihi ve kültürel değerlerimizin yanında, turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle yayla, kış sporu ve termal alanlarında Samsun ilini Türkiye genelinde daha da ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır. İlimizin turizmini geliştirmek için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle; rehberinden otel işletmecisine, belediyesinden kaymakamlıklarımıza, çiftçimizden sağlık personeline, yatırımcılarımızdan esnafa kadar tüm sorumlular dayanışma ve birlik içerisinde hareket etmek zorundadır. Bu düşüncelerle 2017 turizm sezonunun ülkemize, milletimize, ilimize ve turizm sektöründe yer alan otel, acente ve tüm işletmelere hayırlı olmasını dilerim."
(SAM-SLH-Y)

14.04.2017 15:42:10 TSI
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