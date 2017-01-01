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Aydemir: Hınıs'ın izzeti 'evet' dersi verecek

- Milletvekili Aydemir Hınıslı Dadaşlarla buluştu

- Aydemir: Hınıs kardeşliğin adresi



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, '15 Temmuz'da demokrasi düşmanları, FETÖ iblisleri karşısında bir milli irade kalesi gibi duran Hınıslı dadaşlar, 16 Nisanda aynı dirayetle Güçlü Türkiye için 2023 seferberliğine güç katacak, Mukaddeslerin birliği, devletin dirliği, milletin bütünlüğü odağında 'Evet'le yine tarih yazacaklardır' dedi.

Aydemir Hınıs'ın konuğuydu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım, aktarım ve paylaşım faaliyetleri kapsamında Hınıslı dadaşlarla buluştu. AK Parti Hınıs ilçe Başkanı Memet Sönmez ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kaymakamlık ve Belediyeyi ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçe gündem ve günceli konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Aydemir: Hınıs yine doğruyu yapacak

2017 sürecinde Hınıs'ta gerçekleştirilen yatırımların zirve yapacağını, Belediye hizmetlerinin ise en çağdaş biçimde sunulmaya devam edeceğini belirten Milletvekili Aydemir, Hınıslıların dadaş irfan ve hassasiyetini ifade, milli irade ruhunu temsil ettiğini kaydederek, 'Hınıs yine doğruyu yapacak, istikrar ve güven için evet diyecektir.' vurgusunu yaptı.

Aydemir: Hınıs'ın kararı: evet

İlçe sakinleri ve esnafıyla görüşen Milletvekili İbrahim Aydemir Hınıs'ın Halilçavuş Beldesi ve Göller'de vatandaşlarla istişare etti, AK Parti ilçe ve belde başkanlığı tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım toplantısında görüşlerini aktardı. Milletvekili Aydemir, 'Hınıs, Halilçavuş ve Göller'de de hemşerilerimizle kucaklaşıp, Güçlü Türkiye İçin EVET için paylaşımlarda bulunduk. EVET kararlılığı çok net. Hınıs'ın kararı EVET' dedi.

Yeni sistemin getirileri

Yeni Sistemin halkın iradesini yönetimde ifade anlamına geldiği, bu sebeple milletvekili sayısının 600'e çıkarıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, Hayır cephesinin oluşturanların milletin değerlerini önemsemediği ve milleti bilmediği gerçeğini vurgulayarak, 'Hayır cephesinde duranlar, samimi değiller. Millete güvenmiyorlar. Millete karşı saygısızlar. Milli iradenin yönetimde söz sahibi olmasından rahatsız oluyorlar. Milli iradenin sesi olan Hınıs bu aymazlığa karşı 'evet' kararıyla duruşunu gösterecek, vesayetçilerin sesini kesecektir.' diye konuştu.

Temsil tabanı ve gençlere kazandırılacak olan yeni ufuk

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 18 yaşındaki gençlerin, milli iradeyi kaydeden enerji, heyecan ve hassasiyetle temsil hakkı kazanacağını belirten Milletvekili Aydemir, 'Biz gençlerimize geleceğimizi emanet ediyor, onlara güveniyor, onların asaletine itimat ediyoruz. Ve bu doğrultuda onlara söz hakkı getirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Evet diyoruz. Hayır diyenler ise gençlerimizin önünü tıkamak peşinde. Hınıs'ın arif insanları bu hayırcılara izin vermeyecek, gençlerimize yeni vizyon kazandıracak olan bu değişikliğe evet'te kararlılıklarını sürdüreceklerdir.' dedi.

Hınıs'ın izzeti evet dersi verecek

Anayasa Değişikliği temelinde istikrar, ve güvenin bulunduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Milli irade dirayetinin, huzurun adresi olan Hınıs elbette istikrardan ve elbette güven ortamının kalıcı olmasından yanadır. Bundan şüphemiz yok. Hınıs'ın her Evet'i bu milli iradenin huzurunu bozmak, bu mübarek iradenin mukaddesleriyle oynamak isteyenlere tarihi bir darbe olacak, Hınıslı tarihi duruşunu Evetle perçinleyecektir.' kaydını düştü.

Ak önderin tespiti

Hınıs ziyareti sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir AK Dava önderi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaydettiği: ', "Biz, 'hayır' diyenleri de anlayışla karşılarız, o ayrı mesele ama benim vatandaşım da 'Kim bize hayır dedirtmek istiyor?' sorusunu herhalde soracaktır; 'Kandil'deki, İmralı'daki, Pensilvanya 'hayır' diyorsa, bunlar bu milleti bölmek isteyenler değil mi? Ben bunlarla yürümem.' diyecektir. Ben buna inanıyorum. Bu, benim vatandaşımın iradesine asla ipotek koymak değildir. Zaten benim vatandaşım iradesini bu yönde şekillendirecektir diye düşünüyorum. Bu milletin birliğe, beraberliğe, bütünlüğe, kardeşliğe ihtiyacı var." tespitini paylaşarak, 'Kardeşlik, birlik ve beraberlikte bir abide ilçemiz olan Hınıs ve onun mukaddeslerine bağlı evlatlarının 'Evet'ten yana olan basiret ve ferasetleri hayranlık uyandıracak düzeyde.' İfadesini kullandı.

(ERZ-Y)



14.04.2017 15:44:22 TSI

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