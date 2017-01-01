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Başkan Türel'den sandık çağrısı

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:

- "Milletimize güveniyoruz"



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ANTALYA (İHA) - Korkuteli'nde referandumu anlatan Başkan Menderes Türel, tüm Antalyalıları sandık başına giderek vatandaşlık borçlarını yerine getirmeye davet etti. Türel, "Ülkemizin geleceğine yön verecek, devleti omzundaki yüklerden, ayağındaki bağdan kurtaracak, hızlı kalkınmasını sağlayacak son derece önemli bir kararı oylayacağız. Milletimize güveniyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli'nde Kemerağzı, Gümüşlü ve Büyükköy mahalle sakinleri ile bir araya gelerek, 16 Nisan halk oylaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türel, Korkutelileri Pazar günü vatandaşlık görevlerini yapmak üzere sandığa gitmeye çağırarak, "Ülkemizin geleceğine yön verecek, devleti omzundaki yüklerden, ayağındaki bağdan kurtaracak son derece önemli bir kararı oylayacağız" dedi.

Ülke için ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksalar birilerinin sürekli hayır, istemezük dediğini kaydeden Başkan Türel, "2012'de Büyükşehir Yasası'nı çıkartıyorken yine aynı iftiraları atıyorlardı. 30 Büyükşehir Yasası çıkartıyorduk. 30 eyalete bölüyorsunuz Türkiye'yi dediler. Cumhuriyeti de mahvediyorsunuz, laiklik de elden gidiyor dediler. Ne oldu? Biz Büyükşehir Yasası'nı 3 senedir uyguluyoruz Korkuteli'nde. Cumhuriyet elden mi gitti. Bölündük mü? Parçalandık mı? Eyalet federal sistem mi? geldi. Aksine. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi, aksine hizmetlerimiz de maşallah bereketiyle geldi. Daha da yapacaklarımız var" diye konuştu.

Baykal'ın sözlerini hatırlattı

Başkan Türel şöyle devam etti: "Dönüyorlar dolaşıyorlar eyalet sistemi diyorlar. Dün akşam Sayın Baykal'ı izledim televizyonda. Referandumla eyalet sistemi geliyor dedi. Röportaj yapan Ahmet Hakan da, "Kızmazsanız eyalet sistemi geliyor bununla diyorsunuz ama PKK sizin gibi hayır diyor. PKK eyalet sistemini ister, o zaman hayır dememesi lazım. Madem sizin dediğiniz gibi eyalet sistemi geliyor, o zaman PKK eyalet sisteminin gelmesini isteyeceği için evet demesi gerekiyorken, neden PKK hayır diyor? diye sordu. Cevabı çok güzel Baykal'ın. Onu PKK'ya sorun diyor. Bence vereceği cevabı yok. Şöyle koltukta bir sıkıldı, sıkındı cevap yok. Bir televizyon programında CHP'li Muharrem İnce lokantalar kapatılacak dedi. Röportajı yapan Ahmet Hakan 18 madde içinde bu nerede yazıyor bana bir göstersene dedi. Bu bir sağına bir soluna baktı. Aa ben evde unutmuşum Anayasa ile ilgili kitapçığı dedi. Hepsi yalan dolan."

Büyükşehir Yasası çıkmadan önce Korkuteli'nden Gündoğmuş'a Antalya'nın tüm köyleri için sadece 10 milyon lira harcandığını hatırlatan Başkan Türel, "Bugün biz sadece Korkuteli'nin alt yapısına 70 milyon, asfaltı için 30 milyon lira harcamışız. Sadece Manay içme suyu projesi yatırımı 41 trilyon. Ama hayırcılara kalsaydık, ülkemiz bu hizmetleri hala bekliyor olacaktı" dedi.

Daha iyi Türkiye için

Bebeklere, çocuklara, gençlere daha iyi bir Türkiye bırakmak için yeni sistemin olması gerektiğine işaret eden Başkan Türel, "İşte bakın Batı Avrupa'daki ülkeler Almanya'sı, Hollanda'sı, İsviçre'si kendi televizyonlarında gazetelerinde hayır kampanyası yapıyor. Onlar biz çok güçlenelim, çok zenginleşelim, çok kalkınalım, diye mi hayır kampanyası yapıyor? Bunların neden hayır kampanyası yaptığı bellidir. Milleti direksiyondaymış gibi gösterip, uzaktan kumanda ile idare etmişler senelerce. Yeni Türkiye'de biz onların elinden kumandayı aldık, kayıtsız şartsız hâkimiyeti millete verdik. Bu millet her şeyin farkında. İnşallah bütün Türkiye bu Pazar günü Avrupa'ya gereken cevabı verecek. Kandil'de teröristlerin hepsi hayır diye yırtınıyor. Bu ülkeyi 40 senedir bölüp parçalamak için vatan evlatlarımızın canına kasteden bu şerefsizler biz bölünmeyelim diye mi hayır diyor? Birçok şehre bizim bakanlarımızı sokmayan ülkeler, meydanlarını PKK'lılara tahsis ediyorlar, PKK Avrupa'da cirit atıyor. İsviçre'de Sayın Cumhurbaşkanımızın resminde şakağına dayanmış silahla teröristiler hayır kampanyası yapıyor" şeklinde konuştu.

Üç hafta önce Strasburg'da Avrupa Konseyi toplantısında yaşadığı olayı video gösterisiyle halka izleten Başkan Türel, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Avrupa Konseyi'nde Milli Heyet Başkanıyım. HDP'li belediye başkanların tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili rapor görüşülecekti. Belediyenin resmi aracıyla canlı bomba eylemi yaptırmış belediye başkanlarını neredeyse kahraman ilan edecekler. Belediyenin araçlarıyla çukur kazıp içeriye asker polis giremesin diye teröristin peşinden koşanları neredeyse kahraman ilan edecekler. Bu arada verdiğimiz tüm önergeler Avrupalılar tarafından reddedildi. Ben ne zaman konuşmaya başladım arkamdan birileri laf atıp duruyor. Yalan, yuh diyorlar, kahkahalar atıyorlar. İşte görüyorsunuz. Arkamda poşulu kadın videoya çekiyor. Akılları sıra benim dikkatimi dağıtacaklar konuşamayayım diye. Orada bu konularla ilgili gerçekleri anlattım. Tabi ki biz 6 büyük ülkeden biri olduğumuz için Türkçe konuşuyoruz. Büyük bir gururla Türkçe konuşuyoruz onlar çeviriyor. Serap Bucak diye HDP'li bir üyenin neden gelmediğini soruyorlar bana. Ben de anlatıyorum. Biz İçişleri Bakanlığı'ndan izin alıp geldik. O izin almadan gelmeye çalıştı. Alsaydı izin gelirdi. Bunları anlattım. Beni çekmeye çalışıyorlar. Telefonla çekim yasak aslında. Yanındaki ile konuşuyormuş gibi hem bana laf atıyor bir de beni çekiyorlar. Konsey başkanı kaç kez ikaz etti. HDP Milletvekilli Ertuğrul Kürkçü'de vardı. İşaret fişekleri poşularını boyunlarına takıp gelmişler oraya. Yani ya terör örgütünün yandaşı ya sempatizanı ya da teröristin ta kendisi. Bizim ülkemizin bakanlarını oraya sokmayacağız diye yırtınıyorlar. Atlarıyla itleriyle bizim milletimizin üstüne saldıracak kadar alçak bir hale geliyorlar ama teröristler Avrupa Konseyi'nin Genel Kurulu'nun göbeğinde cirit atıyor, yazıklar olsun. Bizde güzel bir söz vardır; Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Toplantı salonundan çıkıyorken bir tanesi yanıma geldi, dedi ki 'Bugün Avrupa Konseyi hayır dedi sizi çok üzdük, 16 Nisan'da da Türkiye hayır dediğinde sizi bir daha üzeceğiz. Hayır çıktığında biz sevineceğiz siz üzüleceksiniz' dedi. Ben de döndüm dedim ki bak kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim, bu büyük millet Kurtuluş Savaşı Destanını, Çanakkale Destanını, 15 Temmuz Destanını yazdı. 16 Nisan'da da destan yazacak. İnşallah sandıklardan evet çıkacak siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek dedim."

"Biz milletimize inanıyoruz"

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız dün televizyonda, 'Ben milletimin hayır diyen terör örgütleri ile FETÖ ile PYD ile DAEŞ'le birlikte yürümeyeceğine inanıyorum' dedi. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız şunu da söylüyor. Hayır diyene de evet diyene de saygılıyız. Biz demokrasiye inanmışız. Biz hayır diyen herkes teröristtir sakın ha demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ama şunu söylüyoruz hayır vermeyi düşünen değerli kardeşim, hayır diyorsun diye sana teröristsin demiyoruz ama dağdaki teröristlerin hepsi hayırcı sen bunu biliyor musun? Onlar niye bu hayırı istiyorlar. 30-40 senedir bu memleket evlatlarının canlarına kast eden bu şerefsizler hayır diye neden yırtınıyor. Almanya'sı Hollanda'sı ne oldu da biz çok güçlenelim diye mi hayır kampanyası yürütüyor. Arkadaşlar bunu düşünelim bunun değerlendirmesini iyi yapalım mesele gün gibi ortadadır. 16 Nisan'daki mesele bir siyasi mesele değildir. 16 Nisan bir memleket meselesidir. Bu ülkeyi daha güçlendirecek, daha güçlü ve daha hızlı kalkındıracak bir hükümet sistemi için karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.



14.04.2017 15:48:17 TSI

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