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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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İranlı turistler, turizm işletmecilerin yüzünü güldürdü

14 Nisan 2017 Cuma, 15:41
İranlı turistler, turizm işletmecilerin yüzünü güldürdü
İranlı turistler, turizm işletmecilerin yüzünü güldürdü

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - İranlı turistlerin nevruz başta olmak üzere tatillerini Van'da geçirmeleri, otel işletmecilerinin yüzünü güldürdü.
İki haftalık nevruz tatillerini Van'da geçiren İranlı turistler, turizm işletmelerine rahat bir nefes aldırdı. Nevruz tatili başta olmak üzere son dönemde yaşanan İranlı turistlerin sirkülasyonunun Van esnafının ekonomik olarak yüzünü güldürdüğünü belirten Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, İran'ın kent için en büyük pazar payına sahip olduğunu söyledi. İranlı turistlerin sönük geçen aylarda kendilerine çok büyük kazançlar sağladığını vurgulayan Aksoy, "Bizler bu pazarı elimizde tutmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak ciddi anlamda efor sarf etmemiz gerekiyor. Bizler sadece nevruz yoğunluğunu değil, tüm yılı düşünerek hareket etmeliyiz. Yılın bir aydan ibaret olmadığını, sadece bir rüzgar esintisinin olmaması ve bunların aylara serpilmesi için çaba harcamalıyız" dedi.
İranlıların ilk defa bu kadar yoğun olarak Van'ı tercih etmelerinin ilde güvenlik anlamında bir sıkıntının olmadığını gösterdiğinin altını çizen Aksoy, "Bizler, doğu bölgesinin en önemli ili olan Van'da çalışıyor, Van'ın; potansiyel olarak kalkınması için var gücümüzle çalışacağımızdan ve hizmet vereceğimizden eminiz. Gün geçtikçe artan ticaret hacmiyle Van, Türkiye'nin en güzide şehirlerinden biri olma konusunda yol almaktadır" ifadelerini kullandı.
Van'ın beş yıldızlı otellerinden Double Tree BY Hilton Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün ise, "Nevruz tatili için Van'a gelen İranlı turistlerin, yerel kalkınma açısından önemli olduğunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Geçen yıla oranla güzel bir artış yaşandı. İranlı turistlerimizi misafir etmekten ziyadesiyle mutluyuz. İranlı turistlerimizi sadece nevruz bayramında değil, her zaman ilimizde en iyi şekilde misafir etmek isteriz" şeklinde konuştu.
(ATL-MSA-Y)

14.04.2017 15:48:43 TSI
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