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Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen sandık başına gidiyor

- 16 Nisan'da yapılacak Halk oylamasında Antalya'nın 19 ilçesinde cezaevleri dahil 4 bin 508 sandıkta 1 milyon 636 bin 742 seçmen oylarını kullanacak



ANTALYA (İHA) - Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen 16 Nisan'da cezaevleri dahil 4 bin 508 sandıkta oylarını kullanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak Antalya Merkezde oyunu kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı. İl, ilçe, belde ve köylerdeki sandık ve seçmen sayıları belirlenirken, oy kullanılacak okullar ise cumartesi günü 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum için hazır hale getirilecek. Antalya'nın 19 ilçesinde 1 milyon 636 bin 742 seçmen cezaevleri dahil 4 bin 508 sandıkta oy kullanacak. Antalya'da 1 Kasım 2015 tarihinde 1 milyon 588 bin 111 olan seçmen sayısında 48 bin 691 artış oldu. Seçmenin yaklaşık 1 milyonu Antalya'nın merkezindeki 5 ilçede bulunuyor. Bu ilçeler arasında en fazla sandık sayısı Kepez'de, en fazla seçmen sayısı ise Muratpaşa'da bulunuyor.



Antalya'nın ilçe seçmen ve sandık sayıları

16 Nisan'da Akseki'de 58 sandıkta 8 bin 926, Aksu'da 136 sandıkta 47 bin 949, Alanya'da 552 sandıkta 198 bin 565, Demre'de 55 sandıkta 19 bin 249, Döşemealtı'nda 118 sandıkta 40 bin 282, Elmalı'da 108 sandıkta 29 bin 170, Finike'de 104 sandıkta 35 bin 71, Gazipaşa'da 115 sandıkta 36 bin 807, Gündoğmuş'da 32 sandıkta 5 bin 902, İbradı'da 12 sandıkta 2 bin 187, Kaş'ta 134 sandıkta 41 bin 923, Kemer'de 72 sandıkta 27 bin 569, Kepez'de 891 sandıkta 350 bin 742, Konyaaltı'nda 290 sandıkta 111 bin 846, Korkuteli'nde 132 sandıkta 39 bin 938, Kumluca'da 138 sandıkta 49 bin 347, Manavgat'ta 434 sandıkta 155 bin 34, Muratpaşa'da 885 sandıkta 350 bin 832, Serik'te 242 sandıkta 85 bin 403 seçmen oy kullanacak. Cezaevlerinde ise toplam 11 sandıkta tutuklu ve hükümlüler oy kullanacak.



Çavuşoğlu Alanya, Baykal ve Budak Antalya'da

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Anayasa değişikliği halk oylamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Alanya'nın Türkler Mahallesi Türkler İlkokulu'nda, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Barbaros İlkokulu'nda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Atatürk Ortaokulu'nda, Vali Münir Karaloğlu Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde oyunu kullanacak.

(SÇ)



14.04.2017 15:50:06 TSI

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