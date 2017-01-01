14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen sandık başına gidiyor

14 Nisan 2017 Cuma, 15:43
Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen sandık başına gidiyor
- 16 Nisan'da yapılacak Halk oylamasında Antalya'nın 19 ilçesinde cezaevleri dahil 4 bin 508 sandıkta 1 milyon 636 bin 742 seçmen oylarını kullanacak

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 1 milyon 636 bin 742 seçmen 16 Nisan'da cezaevleri dahil 4 bin 508 sandıkta oylarını kullanacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak Antalya Merkezde oyunu kullanacak.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı. İl, ilçe, belde ve köylerdeki sandık ve seçmen sayıları belirlenirken, oy kullanılacak okullar ise cumartesi günü 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum için hazır hale getirilecek. Antalya'nın 19 ilçesinde 1 milyon 636 bin 742 seçmen cezaevleri dahil 4 bin 508 sandıkta oy kullanacak. Antalya'da 1 Kasım 2015 tarihinde 1 milyon 588 bin 111 olan seçmen sayısında 48 bin 691 artış oldu. Seçmenin yaklaşık 1 milyonu Antalya'nın merkezindeki 5 ilçede bulunuyor. Bu ilçeler arasında en fazla sandık sayısı Kepez'de, en fazla seçmen sayısı ise Muratpaşa'da bulunuyor.

Antalya'nın ilçe seçmen ve sandık sayıları
16 Nisan'da Akseki'de 58 sandıkta 8 bin 926, Aksu'da 136 sandıkta 47 bin 949, Alanya'da 552 sandıkta 198 bin 565, Demre'de 55 sandıkta 19 bin 249, Döşemealtı'nda 118 sandıkta 40 bin 282, Elmalı'da 108 sandıkta 29 bin 170, Finike'de 104 sandıkta 35 bin 71, Gazipaşa'da 115 sandıkta 36 bin 807, Gündoğmuş'da 32 sandıkta 5 bin 902, İbradı'da 12 sandıkta 2 bin 187, Kaş'ta 134 sandıkta 41 bin 923, Kemer'de 72 sandıkta 27 bin 569, Kepez'de 891 sandıkta 350 bin 742, Konyaaltı'nda 290 sandıkta 111 bin 846, Korkuteli'nde 132 sandıkta 39 bin 938, Kumluca'da 138 sandıkta 49 bin 347, Manavgat'ta 434 sandıkta 155 bin 34, Muratpaşa'da 885 sandıkta 350 bin 832, Serik'te 242 sandıkta 85 bin 403 seçmen oy kullanacak. Cezaevlerinde ise toplam 11 sandıkta tutuklu ve hükümlüler oy kullanacak.

Çavuşoğlu Alanya, Baykal ve Budak Antalya'da
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Anayasa değişikliği halk oylamasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oyunu Alanya'nın Türkler Mahallesi Türkler İlkokulu'nda, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Muratpaşa Barbaros İlkokulu'nda, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Atatürk Ortaokulu'nda, Vali Münir Karaloğlu Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde oyunu kullanacak.
(SÇ)

14.04.2017 15:50:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alanya'da terör operasyonu
YEREL

ALANYA'DA TERÖR OPERASYONU
Antalya'ya hayvan borsası kuruluyor
YEREL

ANTALYA'YA HAYVAN BORSASI KURULUYOR
Kutlu Doğum'da &quot;Hz. Peygamber ve Güven Toplumu&quot; işlenecek
YEREL

KUTLU DOĞUM'DA "HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU" İŞLENECEK
&quot;Rusya'dan çok sayıda turisti Antalya'da ağırlayacağız&quot;
YEREL

"RUSYA'DAN ÇOK SAYIDA TURİSTİ ANTALYA'DA AĞIRLAYACAĞIZ"
Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ LOKUM VE LİMONATA DAĞITTI
Başkan Türel'den sandık çağrısı
YEREL

BAŞKAN TÜREL'DEN SANDIK ÇAĞRISI
AEDAŞ halk oylamasında kesintisiz enerji için sahada
YEREL

AEDAŞ HALK OYLAMASINDA KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN SAHADA
Masa tenisi: Türkiye Üniversiteler Şampiyonası
YEREL

MASA TENİSİ: TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ŞAMPİYONASI
Başkan Uysal: &quot;Parti seçmiyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "PARTİ SEÇMİYORUZ"
Antalya'da eğitimini bitiremeyen kadınlar okula &quot;online&quot; dönecek
YEREL

ANTALYA'DA EĞİTİMİNİ BİTİREMEYEN KADINLAR OKULA "ONLİNE" DÖNECEK
&quot;Evet&quot; standını yıkan ailenin gözaltına alınması
YEREL

"EVET" STANDINI YIKAN AİLENİN GÖZALTINA ALINMASI
Referandumda kesintisiz enerji hazırlıkları
YEREL

REFERANDUMDA KESİNTİSİZ ENERJİ HAZIRLIKLARI
İsmail Baha Sürelsan anıldı
YEREL

İSMAİL BAHA SÜRELSAN ANILDI
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
Türel: &quot;Artık direksiyonda millet var&quot;
YEREL

TÜREL: "ARTIK DİREKSİYONDA MİLLET VAR"
Muratpaşa'da yüzde 90 memnuniyet
YEREL

MURATPAŞA'DA YÜZDE 90 MEMNUNİYET
Judoda milli mesai
YEREL

JUDODA MİLLİ MESAİ
&quot;Ligde kalmaya çok yakınız&quot;
YEREL

"LİGDE KALMAYA ÇOK YAKINIZ"
İhracatın Yıldızları 2016 Ödül Töreni
YEREL

İHRACATIN YILDIZLARI 2016 ÖDÜL TÖRENİ
İhracatın Yıldızları 2016 Ödül Töreni
YEREL

İHRACATIN YILDIZLARI 2016 ÖDÜL TÖRENİ
Muğla'daki deprem
YEREL

MUĞLA'DAKİ DEPREM

Otobüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

OTOBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Antalya'da meslekte 30 yılını dolduran şoförler için ödül töreni
YEREL

ANTALYA'DA MESLEKTE 30 YILINI DOLDURAN ŞOFÖRLER İÇİN ÖDÜL TÖRENİ
MİT tırlarını durduran savcı için ağırlaştırılmış hapis talebi
YEREL

MİT TIRLARINI DURDURAN SAVCI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS TALEBİ

EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı