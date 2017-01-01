14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

172'nci yıla 172 öğrencili turnuva

14 Nisan 2017 Cuma, 15:45
172'nci yıla 172 öğrencili turnuva
172'nci yıla 172 öğrencili turnuva
- Şehit polisler anısına akıl oyunları turnuvası

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Halil Yurtseven İlkokulu tarafından Emniyet Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehit polisler anısına akıl oyunlarının 3'üncü Turnuvası 172 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulu tarafından şehit polisler anısına düzenlenen turnuvaya Manisa Emniyet Müdür Yardımcısı Fethi Vuruşkan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Şimşek, Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Örnek, Müdür Yardımcısı Ahmet Çakır, Atatürk Ortaokulu Müdürü Serdar Dinçer katıldı.
Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle 172 öğrencinin katıldığı ve Abalone oyunuyla düzenlenen turnuvada finale 8 öğrenci kaldı. Turnuvanın birinciliğini ise Burak İşler kazandı. Turnuvanın sonunda üzerinde Polis amblemi olan ve '172. Yıl, sizinle güvendeyiz' yazılı pasta kesildi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, "Bu güzel ve anlamlı etkinlikten dolayı Halil Yurtseven ilkokulunun değerli eğitimcilerini kutluyorum. Diğer okullara da örnek olmasını diliyorum" diye konuşurken, Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Ayşen Oğuz da şunları söyledi: "Akıl Oyunları sınıfının öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine büyük katkısı olmuştur. Bu eğitim - öğretim yılında okul çapında düzenlediğimiz turnuvaları, önümüzdeki yıl il çapında yapmayı planlıyoruz."
(SC-Y)

14.04.2017 15:52:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da mahalle yollarında hummalı çalışma
YEREL

MANİSA'DA MAHALLE YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
AK Parti'li Baybatur'dan Sarıgöl'de referandum çalışması
YEREL

AK PARTİ'Lİ BAYBATUR'DAN SARIGÖL'DE REFERANDUM ÇALIŞMASI
Turgutlu HackWithMvp'17'ye ev sahipliği yapacak
YEREL

TURGUTLU HACKWİTHMVP'17'YE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Sergilerin yeni adresi Forum Magnesia
YEREL

SERGİLERİN YENİ ADRESİ FORUM MAGNESİA
Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Manisa'da 2 bin 100 kişi 23 Nisan'da işbaşı yapacak
YEREL

MANİSA'DA 2 BİN 100 KİŞİ 23 NİSAN'DA İŞBAŞI YAPACAK
Manisa'da 2 bin 500 metrelik dere çalışması
YEREL

MANİSA'DA 2 BİN 500 METRELİK DERE ÇALIŞMASI
Yunusemre'de erken 23 Nisan coşkusu
YEREL

YUNUSEMRE'DE ERKEN 23 NİSAN COŞKUSU
Kulalı esnaftan 'evet' şiiri
YEREL

KULALI ESNAFTAN 'EVET' ŞİİRİ
İmar planları için teknolojik adım
YEREL

İMAR PLANLARI İÇİN TEKNOLOJİK ADIM
Çocuklar &quot;Hayvan Çiftliği&quot; ile eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR "HAYVAN ÇİFTLİĞİ" İLE EĞLENDİ
CHP Grup Başkanvekili Özel:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL:

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yokuşlu mahalleye merdivenli çözüm
YEREL

YOKUŞLU MAHALLEYE MERDİVENLİ ÇÖZÜM
İsmail Türk Ortaokulu yeni görünümüne kavuştu
YEREL

İSMAİL TÜRK ORTAOKULU YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU
Başkan Mersinli: &quot;Manisa gereken cevabı pazar günü verecek&quot;
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ: "MANİSA GEREKEN CEVABI PAZAR GÜNÜ VERECEK"
Manisa'da 112 STK 'evet' için çalışıyor
YEREL

MANİSA'DA 112 STK 'EVET' İÇİN ÇALIŞIYOR
STK'lardan Vali Güvençer'e davet
YEREL

STK'LARDAN VALİ GÜVENÇER'E DAVET
Recep Tayyip Erdoğan'a ödül
YEREL

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖDÜL
Turgutlu'ya yeni taksi durakları
YEREL

TURGUTLU'YA YENİ TAKSİ DURAKLARI
Özel güvenlik sayısı polislerden fazla
YEREL

ÖZEL GÜVENLİK SAYISI POLİSLERDEN FAZLA
Turgutlulu öğrencilerden fidan dikimi
YEREL

TURGUTLULU ÖĞRENCİLERDEN FİDAN DİKİMİ
MASMEK, Korece ve Rusça'nın ardından İspanyolca kursu açıyor
YEREL

MASMEK, KORECE VE RUSÇA'NIN ARDINDAN İSPANYOLCA KURSU AÇIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı