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Alanya Belediyesi lokum ve limonata dağıttı



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatıyla, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Cuma Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara ikram çeşmesinden limonata dağıtılırken hemen yanına kurulan belediye çadırında da lokum ikram edildi. Organizasyona katılan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Sabit-Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Yiğit de vatandaşlara lokum ikram etti.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gün boyu devam eden organizasyonda esnaf ve vatandaşlara toplam 10 bin adet lokum ikram etti. Alanya Belediye çadırının hemen yanına sabitlenen seyyar 'İkram Çeşmesi'nden ise 2 bin bardak limonata ikramı yapıldı.

Cuma Pazarı'nda gerçekleştirilen ikram organizasyonuna pazar esnafı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken verilen hizmet için görevlilere teşekkür etti.



14.04.2017 15:54:41 TSI

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