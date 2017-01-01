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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Selim Cerrah KYK'lı öğrencilerle buluştu

14 Nisan 2017 Cuma, 15:48
Selim Cerrah KYK'lı öğrencilerle buluştu
Selim Cerrah KYK'lı öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü'nün organize ettiği programda Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Selim Cerrah KYK İl Müdürlüğüne ait konferans salonunda öğrencilerle buluştu.
Programın açılış konuşmasını yapan Fevzi Sarıçiçek sözlerine Selim Cerrah'a teşekkür ederek başladı. Selim Cerrah'la dostluklarının öğrencilik yıllarına dayandığını anlatan Sarıçiçek bu tip etkinliklere öğrencilerin yoğun katılımlarının kendisini çok mutlu ettiğini ve bu programların devamının geleceğini belirtti.
Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen programda Cerrah gündemdeki gelişmeler hakkında yorumlarda bulundu ve yaklaşan referandumu değerlendirdi. Hayatından örneklerle ve hikayelerle anlattıklarını pekiştiren Selim Cerrah öğrencilerin kendisini can kulağıyla dinlemesini sağladı. Soru cevap şeklinde, interaktif bir biçimde devam eden programda Selim Cerrah öğrencilerin yönelttiği soruları tek tek cevaplayarak gündemle ve referandumla ilgili soru işretlerini ortadan kaldırmayı amaçladı.
Program bitiminde KYK Erzincan İl Müdürlüğü'nün organize ettiği, Selim Cerrah'ın çektiği kura sonucunda üç öğrenciye Kuran-ı Kerim, bir öğrenciye tablet, bir öğrenciye de bakır plaket hediye edildi.
Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Selim Cerrah öğrencilerin ilgisinden kaynaklanan mutluluğunu, öğrencilere teşekkür ederek dile getirdi.
(FG-AT-Y)

14.04.2017 15:56:29 TSI
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