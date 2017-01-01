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Ayşe Hatun Camii ibadete açıldı



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Ayşe Hatun Camii ibadete açıldı.

Gemlik Belediyesi öncülüğünde hayırseverler tarafından yaptırılan Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki Ayşe Hatun Camii dualarla ibadete açıldı. Demir ve beton aksamının karşılanmasının yanı sıra çevre düzenlemesi de Gemlik Belediyesi tarafından yapılan Ayşe Hatun Camii, yaklaşık iki yıl sonra ibadete girmiş oldu.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, hayırsever iş birliğiyle son 5 yılda 7 okul ve 12 caminin öncülüğünü yaptığını hatırlatarak, Ayşe Hatun Camii'nin de tamamlanarak ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

(MŞ)



14.04.2017 15:57:57 TSI

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