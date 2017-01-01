14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denetimli serbestlik operatörlük kursu devam ediyor

14 Nisan 2017 Cuma, 15:53
Denetimli serbestlik operatörlük kursu devam ediyor
Denetimli serbestlik operatörlük kursu devam ediyor

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, İş makinası operatörlüğü kursunu yerinde inceledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kurulu faaliyetleri kapsamında düzenlenen, 26 hükümlünün katıldığı "İş Makinesi Operatörlüğü (Beko Loader) Kursu" yerinde inceleyerek kurs hakkında açıklamalarda bulundu.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kontrolünde 26 hükümlünün topluma kazandırılmaları, istihdam edilmeleri amacıyla İş Makinesi Operatörlüğü kursu düzenlenmiştir. 6 Mart-27 Nisan tarihleri arasında TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı'nın Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen eğitimlerde hükümlüler teorik ve uygulama eğitimlerine katılmaktadır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızın girişimleri ve desteğiyle hayata geçirilen kursa konularında uzman kişiler eğitimci olarak yer almaktadır. Kurs sonucunda katılımcı hükümlülere uluslararası geçerliğe sahip "İş Makinesi Oparötörlüğü Sertifikası" verilecektir. Kursiyer ve eğitimler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bizzat incelenerek katılımcıların ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri yerinde tespit edilmiştir." İfadelerine yer verildi.
(SÖ-SÖ-Y)

14.04.2017 16:01:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Alaplı engelli bireyler oy kullanmaya hazır
YEREL

ALAPLI ENGELLİ BİREYLER OY KULLANMAYA HAZIR
Harçlıklarıyla muhtaç ailenin evini boyadılar
YEREL

HARÇLIKLARIYLA MUHTAÇ AİLENİN EVİNİ BOYADILAR
Uysal çağrıda bulundu: &quot;Evet demek için çok sebep var&quot;
YEREL

UYSAL ÇAĞRIDA BULUNDU: "EVET DEMEK İÇİN ÇOK SEBEP VAR"
Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi
YEREL

GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA İŞLEMİ
Halkoyunları Grup Birinciliği yarışması Zonguldak'ta yapılacak
YEREL

HALKOYUNLARI GRUP BİRİNCİLİĞİ YARIŞMASI ZONGULDAK'TA YAPILACAK
67 Burda avm den check-in sürprizi
YEREL

67 BURDA AVM DEN CHECK-İN SÜRPRİZİ
Dr. Özen, &quot;Referanduma katılım oranımızı artırmalıyız&quot;
YEREL

DR. ÖZEN, "REFERANDUMA KATILIM ORANIMIZI ARTIRMALIYIZ"
Başkan Uysal, pazaryerinde 'evet' turuna çıktı
YEREL

BAŞKAN UYSAL, PAZARYERİNDE 'EVET' TURUNA ÇIKTI
Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

ZONGULDAK'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Öğrencilerden Kızılay'a gönüllü kan bağışı
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN KIZILAY'A GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞI
Zonguldak Valiliği ve BEÜ arasında protokol imzalandı
YEREL

ZONGULDAK VALİLİĞİ VE BEÜ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Devrek TSO Konya'ya tarım fuar gezisi düzenleyecek
YEREL

DEVREK TSO KONYA'YA TARIM FUAR GEZİSİ DÜZENLEYECEK
Halk oylamasına doğru
YEREL

HALK OYLAMASINA DOĞRU
&quot;Söz Çalışma Ekonomisi Öğrencilerinde Gençlik Kurultayı&quot;
YEREL

"SÖZ ÇALIŞMA EKONOMİSİ ÖĞRENCİLERİNDE GENÇLİK KURULTAYI"
67 Burda AVM'den film gibi kampanya
YEREL

67 BURDA AVM'DEN FİLM GİBİ KAMPANYA
Devrek Adalet meslek yüksekokulu kuruldu
YEREL

DEVREK ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU KURULDU
BEÜ'den Karaciğer nakli ve organ nakil konferansı
YEREL

BEÜ'DEN KARACİĞER NAKLİ VE ORGAN NAKİL KONFERANSI
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı