Tufanbeyli'de aranan 4 kişi yakalandı
ADANA (İHA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmada 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği, 8-9-10 Nisan tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacanın ardından yakalanan A.Y.T. isimli şahsın iki ayrı 'birden fazla kişi ile silahla yağma' suçundan arandığı ve '6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezasının olduğu' belirlendi. Bu kişinin yanında bulunan H.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İlçe girişinde yapılan yol uygulamasında H.B.Ö. isimli şahsın 'borçlunun ödeme şartının ihlali' suçundan arandığı, şüphe üzerine durdurulan A.Ç. isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ise 'tehdit' suçundan arandığı belirlendi.
Şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.
(UMT-Y)
14.04.2017 16:04:40 TSI
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