Kutlu Doğum'da "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" işlenecek

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Müftüsü Osman Artan, yaklaşan Kutlu Doğum Haftası'nda bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konusunun işleneceğini söyledi.

2017 Yılı kutlu Doğum haftasının 17 Nisan'da Pazartesi günü başlayacak olan Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Antalya İl Müftüsü Osman Artan bir basın toplantısı düzenledi. İl Müftülüğü'nde düzenlenen ve Müftü yardımcıları Mevlüt Topçu ile Osman Demireli'nde katıldığı toplantıda gazetecilere açıklamalar yapan Müftü Artan, bu yılki Kutlu Doğum Haftası programlarında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temasının işleneceğini söyledi. Artan, "Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamber'in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekilecek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlanacaktır" dedi.

Güven olgusunun insanın hayatı için olmazsa olmazlarından olduğunu söyleyen Artan, "Zira her insan canı, inancı, nesli, malı ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister. Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Güven duygusunun yaralanması, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin de zedelenmesini beraberinde getirmiştir. Ayrıca böylesi bir ortamda ilkesizliğin benimsenmesi; değer ve duyguların istismar edilmesi de kaçınılmazdır" diye konuştu.

İslam'ın verdiği mesajların bazı çevreler tarafından şiddet, terör ve vahşet referansı olarak gösterildiğini kaydeden Artan, "Bu, İslam toplumlarında güven duygusunun yeniden sorgulanmasını gündeme taşımıştır. Oysa İslam, barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s) de iman ile emân; mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur" ifadelerini söyledi.

Hz. Muhammed'in hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli olduğuna dikkat çeken Artan, "Allah Resûlü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Risaletinden çok önce Muhammedü'l-Emin olarak anılan Hz. Peygamber, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir. Peygamberimiz, Mekke'de temelini attığı güven toplumunu, Medine'de tesis etmiştir" diye konuştu.

2017 yılı Kutlu Doğum Haftası programlarıyla ilgili de konuşan artan, bu yılki programların temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" olacağını söyledi. Artan, "Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda, yukarıda zikredilen gerekçelerle 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası'nda "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır. Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamber'in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekilecek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlanacaktır" diye konuştu.

