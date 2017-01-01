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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Usta fırçalar Dalyan'ı resmedecek

14 Nisan 2017 Cuma, 16:13
Usta fırçalar Dalyan'ı resmedecek
Usta fırçalar Dalyan'ı resmedecek
- Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca İlçesinde ilk kez düzenlenecek olan Dalyan Açık Hava Resim Çalıştayı için hazırlıklar tamamlandı.
12- 14 Mayıs tarihleri arasında Ortaca Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak olan çalıştaya katılacak olan 20 sanatçı, 2 gün boyunca Dalyan Meydanında canlı performans sergileyecek.
Mimar Fevzi Yavuz ile birlikte etkinliğin organizasyonunu üstlenen Saba Sakarya, çalıştaya, Türkiye'den çoğunluğu akademisyen olan usta sanatçıların yanı sıra Kıbrıs'tan da 3 ressamın katılacağını dile getirdi.
Atık ahşap üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınan Sakarya, sanatçıların bir araya gelerek, birbirinden deneyim kazanmasını ve Dalyan'ın tanıtımına katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.
Turizm sezonunun başlangıcında Ortaca Belediyesinin bölgedeki sosyal etkinliklere eklediği organizasyonun sanat aracılığı ile ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin, "bölgemizde resim çalıştayının yapılması önemli ve mutluluk verici, 2 gün boyunca canlı performans ile resim sanatını icra edecek olan sanatçılar aynı zamanda bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacak." dedi.
Çalıştaya katılacak sanatçılar ise şu isimlerden oluşuyor; Alaybey Karoğlu, Aziz Özdemir, Burçak Midilli Güldoğuş, Cemal Yalçın, Emine Alışık, Fevzi Yavuz, Hülya Gören, Mehmet Boztaş, Memet Polat, Musa Güney, Mümin Candaş, Nazife Gülben, Orhan Zafer, Saba Sakarya, Salih Mustafa Çizel, Teymur Ağalıoğlu, Yücel Öztemur, Zühre Özkaraman, Ayfer Altuntaş, Mürvet Keyik.
(CC-MB-Y)

14.04.2017 16:21:40 TSI
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