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MİAD Üyesi Nalbant'tan büyüme değerlendirmesi

14 Nisan 2017 Cuma, 16:15
MİAD Üyesi Nalbant'tan büyüme değerlendirmesi
MİAD Üyesi Nalbant'tan büyüme değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İşadamı Şahin Nalbant, 10 bin dolarla kur değişen Türkiye'den dünyaya kafa tutan bir Türkiye'ye ulaşıldığını belirterek, "Şimdi 50 bin dolar değil, 1 milyar dolar götür, kuru değiştiremiyorsunuz" dedi.
Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şahin Nalbant, ekonominin siyasi gelişmelerden çok etkilendiğini belirterek Türkiye'nin son 15 yılda önemli bir büyüme ivmesi yakaladığını söyledi. Nalbant, "2002'den öncesine bakarsak 10 bin dolarla kur değiştirilebiliyordu. 10 bin-50 bin doları bankaya götür, yazdır, kur değişiyordu. Gecelik faizler 7 bin 500'lerdeydi. Bunu belki yeni nesil bilmez. 10 bin dolar bankaya koydum mu hemen 7 bin 500 geldi mi, 20 bin dolar oluyor. Fabrikada böyle bir para kazanılması mümkün değil ki? Bunu biz değil, dış ülkeler getiriyordu. 50 bin dolar çekilince de kurlar değişiyordu. Bunlar basit göstergeler. Şimdi 50 bin dolar değil, 1 milyar dolar götür, kuru değiştiremiyorsunuz" şeklinde konuştu.
AK Parti hükumetlerinin yaptığı birçok yatırımın ülke için önemine değinen Nalbant, "Eğer bugünkü iktidara hep birlikte sahip çıkarsak dünya gelse Türkiye'ye zerre kadar zarar veremez. Burası batmayacak bir ülke. Batırmaya çalışıyorlar ama batıramıyorlar. Merhum Özal'ı yok etmişlerdi. Kim? Tabii içimizdekiler, dışarıdakiler. Avrupa'yı dost sanıyorduk. ABD, Rusya da onlar gibi dost değil ki. Dostluğu önce kendimizde aramalıyız. Herkes çıkarı için çalışıyor. Böyle bir şey olmaz" değerlendirmesine bulundu.
Dış güçlerinin Türkiye üzerinde emellerinin olduğuna dikkat çeken Nalbant, "15 Temmuz önümüzde gazete gibi serili. Oku, her şeyi tüm çıplaklığıyla görüyorsun. 15 Temmuz'u hazırlayanlar kimler? 30 sene PKK'yı beslediler. ABD tuttu bize Öcalan'ı verdi, arkasından Fethullah'ı çekti, aldı. Orada istediği gibi yetiştirdi. Yetişmeseydi o gücü nasıl elde edecekti? Hiç kimsenin aklına sığar mı ki Fethullah orduya, yargıya, devlete girsin? Bunu düzenleyen devletler var. Destekleyen bir devlet değil. Bütün devletler destekliyor" diye konuştu.
Türkiye'de son 15 yılda atılan adımların o kadar kısa sürede yapılmasının mümkün görülemediğini söyleyen Nalbant, 'Dost' dediğimiz ABD ve Avrupa'dan çekilmemiz lazım. Çünkü dost değil bunlar. Öyleyse onların karşısında dimdik duran Cumhurbaşkanımız var. Onunla birlikte olmalıyız" dedi.
MİAD'ın Malatya için önemli projelere imza attığını da belirten Nalbant, Konukevi ve Sevgi Evleri projelerinin önemine değindi. Bu eserlere Malatyalı iş adamları olarak destek sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Nalbant, ikinci bir konuk evi yapımı içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
(CÖ-SD-Y)

14.04.2017 16:23:27 TSI
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