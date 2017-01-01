14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığ'ın Stadyum ve Uluova Sulama projesi gerçekleşiyor

14 Nisan 2017 Cuma, 16:15
Elazığ'ın Stadyum ve Uluova Sulama projesi gerçekleşiyor
Elazığ'ın Stadyum ve Uluova Sulama projesi gerçekleşiyor

(Fotoğraflı)

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, yapımı planlanan stadyumun 2017 yılı yatırım programına alındığını, Uluova Sulama projesinin ise Mayıs ayında ihaleye çıkacağını söyledi.
Elazığ'da projelendirme çalışmalarına devam edilen Elazığ Atatürk Stadyumu ve Uluova sulama projesi ile ilgili Vali Murat Zorluoğlu açıklamalarda bulundu.
Kentin sosyal, sportif ve ekonomik anlamda gelişmesine, kalkınmasına büyük katkılar yapacağına inandı iki önemli kamu yatırımıyla ilgili güzel gelişmeler olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu," Bunlardan bir tanesi Atatürk Stadyumuyla alakalıdır. Biliyorsunuz ilimizde uzunca bir zamandan beri kamuoyunda da beklenen ve artık neticelenmesi istenen bir konudur. Bugün bakanlığımızdan valiliğimize ulaşan bir resmi yazıyla Elazığ Atatürk Stadyumunun projelendirme çalışmalarının devam ettiği ve 2017 yılı yatırım programına yapım olarak alındığı iletildi. Bu Elazığ Atatürk Stadyumu devletin yatırım programında olduğu anlamına geliyor. Proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yıl içerisinde yapım ihalesi yapılacak ve Elazığ'ımıza yeni, modern, daha yüksek kapasiteli bir stat hizmete girmiş olacaktır. Stadın projelendirme çalışmaları devam ediyor ancak tamamlandığında çok güzel, daha yüksek kapasiteli, modern bir stada kavuşması söz konusu olacak. Bu çalışma Elazığ Stadının şuanda bulunduğu yerde yapılacak ve 4 tane tribün zaman içerisinde peş peşe yıkılmak suretiyle yerlerine yeni bir stat olarak inşası tamamlanacak"dedi.

Uluova projesi 30 Mayıs'ta ihaleye çıkıyor
Elazığ'ın önemli olan ikinci çalışmanın Uluova sulama projesi olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu," Uluova projesi 2017 yatırım programına alınmış, ihale çalışmaları devam ediyordu. Bugün bana DSİ bölge müdürümüzün verdiği bilgiye göre 14 bin 656 hektarlık kısmı için yapım ihalesi 30 Mayıs'da gerçekleştirilecek. Buda yine uzun zamandan beri Elazığ'a kazandırmaya çalıştığımız önemli bir kamu yatırımıydı. Bu şekilde neticelenmiş oldu. Mayıs aynının sonunda yapılacak bu ihaleyle kısa süre içerisinde bu sulama projesi hayata geçirilmiş olacak. Uzun zamandan beri suyla buluşmayı bekleyen bereketli Uluova toprakları suyla ve çiftçilerimizle buluşmuş olacak" diye konuştu.
(YÖ-HİV-Y

14.04.2017 16:23:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Eğitim ve Araştırma Hastanesi A grubu hastane statüsüne yükseldi
YEREL

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ A GRUBU HASTANE STATÜSÜNE YÜKSELDİ
Elazığ'da belediye otobüsleri, referandum da ücretsiz hizmet verecek
YEREL

ELAZIĞ'DA BELEDİYE OTOBÜSLERİ, REFERANDUM DA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti
YEREL

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Meteorolojiden, şiddetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN, ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI
Kovancılar'da trafik kazası: 1 ağır yaralı
YEREL

KOVANCILAR'DA TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI
Kovancılar'da 5 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

KOVANCILAR'DA 5 BİN 680 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Elazığspor'dan, hakemlere sarı kart tepkisi
YEREL

ELAZIĞSPOR'DAN, HAKEMLERE SARI KART TEPKİSİ
Doğu ve Güneydoğu'nun ilk akredite edilen Tıp Fakültesi FÜ oldu
YEREL

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN İLK AKREDİTE EDİLEN TIP FAKÜLTESİ FÜ OLDU
Elazığ Belediyesi referandum hazırlıklarını tamamladı
YEREL

ELAZIĞ BELEDİYESİ REFERANDUM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Elazığ'da &quot;Haydi Bilim Yolculuğuna&quot; projesi
YEREL

ELAZIĞ'DA "HAYDİ BİLİM YOLCULUĞUNA" PROJESİ
Kovancılar'da lale soğanı ilçe ekonomisine katkı sunacak
YEREL

KOVANCILAR'DA LALE SOĞANI İLÇE EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK
Elazığ'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi
YEREL

ELAZIĞ'DA ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı