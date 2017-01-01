YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu başladı

VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu başladı

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

- "Bütün sıkıntılara rağmen pozitif gündemle bardağa su doldurmaya çalışıyoruz"



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu koordinasyonunda düzenlenen "VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu" başladı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Atınç Olcay ve öğrenciler katıldı. Fatma Şahin, sempozyumun açılışında, gastronominin yükselen bir değer olduğunu belirterek, ellerinde çok önemli bir sermaya bulunduğunu söyledi. Kültür ve medeniyetin çok önemli olduğunu, insanlık tarihi boyunca en eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu coğrafyada yüksek bir birikim bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Elimizdeki birikmiş gücümüzü geleceğe taşımak, koruyarak kullanmak bizim en büyük hedefimiz. Sürdürülebilir kalkınma dediğiniz şeyin artık ekonomik kalkınma olmadığını görüyoruz. Paranın büyütüldüğü zaman insana mutluluk getirmediğini gördüğümüz yeni bir dünya düzenindeyiz. Ekonomik kalkınmayla beraber içerisine kültürü, sosyoloji,medeniyeti katmazsak ve bu hazineyi birlikte eş zamanlı götüremezsek, yarın 2023 hedefinde kişi başına düşen milli gelir yakaladığımız zaman mutlu insan topluluğu, erdemli insanlar, faziletli insanlar hedefinde nerede olduğumuz sorusunun cevabı için bugün bu meseleleri aynı şekilde ikiz kardeş gibi götürmemiz gerektiğini görüyoruz" dedi.

"Beş antik kentin geçici listeden kalıcı listeye alınması bizim en büyük meselemiz"

Kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığına dikkati çeken Şahin, "Valimizin liderliğinde, akademik dünyayla, sivil toplumla beraber bu şehrin gücünü güç katmak üzere bütün zorluklara rağmen, son altı yılda bu coğrafyada, sınırlarımızda yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen pozitif gündemle bardağa su doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü biz mazeret üretme makamı değiliz, biz çözüm makamıyız" ifadelerini kullandı.

Küresel anlamda yapılan araştırmalar sonucunda gastronomi ve arkeolojinin bölge için çok büyük bir değer olduğunu ifade eden Şahin, söz konusu sermayeyi uluslararası boyuta taşıyabileceklerini gördüklerini ve bu noktada önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Gastronomi ve arkeoloji üzerinde şehrin rekabet gücünü yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Şahin, "UNESCO'dan aldığımız onay doğru konumlandığımızda bunu başarabileceğimizi bize gösterdi. Şimdi yine beş antik kenti geçici listeden kalıcı listeye alınması bizim en büyük meselemiz. Bununla alakalıda bütün dünyaya bunu anlatmak istiyoruz. Arkeoloji ve tarih dünyası bu topraklardaki geçmişi merakla bekliyor. Hitit, Roma döneminin bütün hazineleri bu topraklarda keşfedilmeyi bekliyor. Biz keşfedemezsek kim keşfedecek" diye konuştu. Şahin, kentin kültür, tarih ve turizmine yapılan çalışmalarını anlatarak, arkeoloji ve göç enstitüsü kurma çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

"Gaziantep dünyanın gastronomi şehri olmayı hak ediyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Arısoy da dünyada şehirlerin yarıştığını ifade ederek, ülkeleri şehirlerin temsil ettiğini belirtti. Gaziantep'in geçmişinin 5 bin yıl öncesine kadar giden, arkeolojik ve tarihi mirası ile kültürel miras yoluyla kalkınma modelini hayata geçirdiğinin altını çizen Arısoy, "Ülkemizi hakkıyla temsil eden ender şehirlerden birtanesidir. Hiç şüphesiz bu kalkınma modelinin temelinde ortak akılla yönetim vardır. Bu yönetim modelinin bakanlığımızın politikalarıyla uyumlu olmasıda ayrıca başarıyı artırmaktadır. Beş antik kentiyle kadim bir medeniyetin mirascısı olan Gaziantep birçok mutfağın lezzetini potasinda harmanlamış, kendi mührünü vurmuş, özgün ve zengin bir mutfak kültürü oluşturmayı başarmış müstesna gastronomi şehirlerinden biridir. Bu yönüyle dünyanın gastronomi şehri olmayı fazlasıyla haketmektedir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uluslararası fuarlarda Gaziantep mutfağının tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını ifade eden Arısoy, UNESCO'nun geçici kültür mirası listesinde yer alan Yesemek ve Zeugma antik kentlerinin asil listeye alınması için çalışmalar ile tanıtımları artıracaklarını kaydetti.

Vali Yerlikaya ise Gaziantep'in birçok alanda başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, kentin tarih, kültür ve turizmine katkı sağlayacak çalışmalarından bahsetti.

Konuşmaların ardından Şahin, Arısoy ve Yerlikaya ile sempozyuma katkı sunanlara plaket verildi.

(SD-Y)



14.04.2017 16:29:39 TSI

NNNN

