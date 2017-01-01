14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 16:21
VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu başladı
VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu başladı
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
- "Bütün sıkıntılara rağmen pozitif gündemle bardağa su doldurmaya çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu koordinasyonunda düzenlenen "VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu" başladı.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki sempozyuma, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Atınç Olcay ve öğrenciler katıldı. Fatma Şahin, sempozyumun açılışında, gastronominin yükselen bir değer olduğunu belirterek, ellerinde çok önemli bir sermaya bulunduğunu söyledi. Kültür ve medeniyetin çok önemli olduğunu, insanlık tarihi boyunca en eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu coğrafyada yüksek bir birikim bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Elimizdeki birikmiş gücümüzü geleceğe taşımak, koruyarak kullanmak bizim en büyük hedefimiz. Sürdürülebilir kalkınma dediğiniz şeyin artık ekonomik kalkınma olmadığını görüyoruz. Paranın büyütüldüğü zaman insana mutluluk getirmediğini gördüğümüz yeni bir dünya düzenindeyiz. Ekonomik kalkınmayla beraber içerisine kültürü, sosyoloji,medeniyeti katmazsak ve bu hazineyi birlikte eş zamanlı götüremezsek, yarın 2023 hedefinde kişi başına düşen milli gelir yakaladığımız zaman mutlu insan topluluğu, erdemli insanlar, faziletli insanlar hedefinde nerede olduğumuz sorusunun cevabı için bugün bu meseleleri aynı şekilde ikiz kardeş gibi götürmemiz gerektiğini görüyoruz" dedi.
"Beş antik kentin geçici listeden kalıcı listeye alınması bizim en büyük meselemiz"
Kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığına dikkati çeken Şahin, "Valimizin liderliğinde, akademik dünyayla, sivil toplumla beraber bu şehrin gücünü güç katmak üzere bütün zorluklara rağmen, son altı yılda bu coğrafyada, sınırlarımızda yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen pozitif gündemle bardağa su doldurmaya çalışıyoruz. Çünkü biz mazeret üretme makamı değiliz, biz çözüm makamıyız" ifadelerini kullandı.
Küresel anlamda yapılan araştırmalar sonucunda gastronomi ve arkeolojinin bölge için çok büyük bir değer olduğunu ifade eden Şahin, söz konusu sermayeyi uluslararası boyuta taşıyabileceklerini gördüklerini ve bu noktada önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı. Gastronomi ve arkeoloji üzerinde şehrin rekabet gücünü yükseltmeye çalıştıklarını dile getiren Şahin, "UNESCO'dan aldığımız onay doğru konumlandığımızda bunu başarabileceğimizi bize gösterdi. Şimdi yine beş antik kenti geçici listeden kalıcı listeye alınması bizim en büyük meselemiz. Bununla alakalıda bütün dünyaya bunu anlatmak istiyoruz. Arkeoloji ve tarih dünyası bu topraklardaki geçmişi merakla bekliyor. Hitit, Roma döneminin bütün hazineleri bu topraklarda keşfedilmeyi bekliyor. Biz keşfedemezsek kim keşfedecek" diye konuştu. Şahin, kentin kültür, tarih ve turizmine yapılan çalışmalarını anlatarak, arkeoloji ve göç enstitüsü kurma çalışmaları yaptıklarını bildirdi.
"Gaziantep dünyanın gastronomi şehri olmayı hak ediyor"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Arısoy da dünyada şehirlerin yarıştığını ifade ederek, ülkeleri şehirlerin temsil ettiğini belirtti. Gaziantep'in geçmişinin 5 bin yıl öncesine kadar giden, arkeolojik ve tarihi mirası ile kültürel miras yoluyla kalkınma modelini hayata geçirdiğinin altını çizen Arısoy, "Ülkemizi hakkıyla temsil eden ender şehirlerden birtanesidir. Hiç şüphesiz bu kalkınma modelinin temelinde ortak akılla yönetim vardır. Bu yönetim modelinin bakanlığımızın politikalarıyla uyumlu olmasıda ayrıca başarıyı artırmaktadır. Beş antik kentiyle kadim bir medeniyetin mirascısı olan Gaziantep birçok mutfağın lezzetini potasinda harmanlamış, kendi mührünü vurmuş, özgün ve zengin bir mutfak kültürü oluşturmayı başarmış müstesna gastronomi şehirlerinden biridir. Bu yönüyle dünyanın gastronomi şehri olmayı fazlasıyla haketmektedir" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uluslararası fuarlarda Gaziantep mutfağının tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını ifade eden Arısoy, UNESCO'nun geçici kültür mirası listesinde yer alan Yesemek ve Zeugma antik kentlerinin asil listeye alınması için çalışmalar ile tanıtımları artıracaklarını kaydetti.
Vali Yerlikaya ise Gaziantep'in birçok alanda başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, kentin tarih, kültür ve turizmine katkı sağlayacak çalışmalarından bahsetti.
Konuşmaların ardından Şahin, Arısoy ve Yerlikaya ile sempozyuma katkı sunanlara plaket verildi.
(SD-Y)

14.04.2017 16:29:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
GAÜN'de Yeni Dünya Düzeninde Türkiye Konferansı
YEREL

GAÜN'DE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE KONFERANSI
Türkiye şampiyonu Şahinbey'den
YEREL

TÜRKİYE ŞAMPİYONU ŞAHİNBEY'DEN
Milletvekili Koçer, Pazar esnafını ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER, PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Milletvekili Çelik İle Başkan Fadıloğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK İLE BAŞKAN FADILOĞLU, FABRİKA İŞÇİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AB Bakan Yardımcısı Şahin GAÜN'lü akademisyenlerle buluştu
YEREL

AB BAKAN YARDIMCISI ŞAHİN GAÜN'LÜ AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU
Ak Partili Gül'den referandum değerlendirmesi
YEREL

AK PARTİLİ GÜL'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Öğrencilere Medya Sunumu
YEREL

ÖĞRENCİLERE MEDYA SUNUMU
Ortaokul öğrencileri bilgileri ile yarıştı
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ BİLGİLERİ İLE YARIŞTI
Minik Öğrencilerden Bir Başarı Daha
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN BİR BAŞARI DAHA
Sanayicilere devrim uyarısı
YEREL

SANAYİCİLERE DEVRİM UYARISI
Oğuz Boyları Federasyonu'na bağlı dernekler evet diyecek
YEREL

OĞUZ BOYLARI FEDERASYONU'NA BAĞLI DERNEKLER EVET DİYECEK
Gaziantep'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

GAZİANTEP'TE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Kalpar, Büyükşehir Gaziantepspor ile antrenmana çıktı
YEREL

KALPAR, BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR İLE ANTRENMANA ÇIKTI
12. GKV ELT konferansına Güneydoğu'dan büyük ilgi
YEREL

12. GKV ELT KONFERANSINA GÜNEYDOĞU'DAN BÜYÜK İLGİ
İstanbul'daki Gaziantepliler açılışta buluştu
YEREL

İSTANBUL'DAKİ GAZİANTEPLİLER AÇILIŞTA BULUŞTU
Sanko Sanat Galerisinde Serap ve Mustafa Bulat sergisi
YEREL

SANKO SANAT GALERİSİNDE SERAP VE MUSTAFA BULAT SERGİSİ
Yeni botanik bahçesi projesi uluslararası platformda tanıtılacak
YEREL

YENİ BOTANİK BAHÇESİ PROJESİ ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITILACAK
GKV'de TEOG bilgilendirme semineri
YEREL

GKV'DE TEOG BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
15 Temmuz &quot;kahramanı&quot; belediyede çalışacak
YEREL

15 TEMMUZ "KAHRAMANI" BELEDİYEDE ÇALIŞACAK
Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Büyükşehir Gaziantepspor, Kalpar ile prensipte anlaştı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, KALPAR İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Büyükşehir Gaziantepspor, Oğuz Çetin ile yollarını ayırdı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, OĞUZ ÇETİN İLE YOLLARINI AYIRDI
Gaziantep'te kapkaç ve dolandırıcılık iddiası
YEREL

GAZİANTEP'TE KAPKAÇ VE DOLANDIRICILIK İDDİASI
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu
ŞİPŞAK

İBRAHİM ERKAL'DAN ÜZÜCÜ HABER! ÜNLÜ SANATÇININ EŞİ DE FENALAŞTI...

 1
  • 2 Flaşlar patladı umursamadı
  • 3 Yüzü bu hale geldi! Defalarca ameliyat oldu ama...
  • 4 Çağatay ile Burak sosyal medyayı salladı