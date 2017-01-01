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Bakan Arslan, Kağızman 'da binlerce kişi ile yemekte buluştu



(Fotoğraflı)



Serkan Çağlar

KARS (İHA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ailesinin düzenlemiş olduğu yemek programına katıldı.

Kağızman'da düzenlenen programa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Valisi Rahmi Doğan, birçok kurum amiri ve binlerce vatandaş teşrif etti.

Arslan ailesinin düzenlemiş olduğu yemekli programda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Burada siyaset konuşmayacağım. Dualarımıza eşlik etmek için gelen bütün hemşerilerime canı gönülden teşekkür ederim. Allah herkesin hayrını kabul etsin." diyerek mevlit yemeğine katılan herkese teşekkür etti.

Yoğun bir kalabalığın olduğu mevlit yemeği okunan duaların ardından sona erdi.

(SÇ-AA-Y)



14.04.2017 16:31:43 TSI

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