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Bakan Özlü market açılışına katıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Bilim Sanayi Bakanı Dr. Faruk Özlü Düzce'de market açılışına katıldı.

Referandum çalışmaları kapsamından Düzce'ye gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde eski Milli Futbolcu Tanju Çolak ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri kapsamında Bakan Faruk Özlü, Tanju Çolak, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Hikmet Kesin ile birlikte İslam Keleş ve Serkan Verep'in sahibi olduğu marketin açılış kurdelesini keserek hayırlı olmasını diledi. Açılışın ardından Bakan Özlü ve beraberindekiler marketi gezdiler.

Bakan Faruk Özlü sonrasında ise 3 ligde mücadele eden Düzcespor Yeşil Bursaspor maçını izledi.

(AY)



14.04.2017 16:33:23 TSI

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