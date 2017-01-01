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Tepebaşı Belediyesi'nden Avlamış ve Behçetiye'de sağlık taraması



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından yürütülen sağlık taramaları kırsal mahallerde sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin halkın sağlığına ve koruyucu hekimliğine gösterdiği hassasiyetin bir ürünü olan sağlık taramalarında ekipler mahalle mahalle dolaşarak sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara hizmet veriyor. Ekip son olarak Avlamış ve Behçetiye mahalle sakinlerinin sağlık kontrollerini yaptı. Özellikle Tepebaşı Belediyesi görev alanına sonradan katılan mahallelerde uygulanan sağlık taramaları ile vatandaşların; tansiyon, şeker, kolesterol, vücut sıcaklıkları gibi değerlerini kontrol ediliyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı doktor ve hemşireler gerekli durumlarda vatandaşı hastanelerin ilgili bölümlerine yönlendiriyorlar. Yapılan sağlık hizmetleri ile vatandaşın daha sağlıklı ve hastalıkları konusunda bilinçli olmalı amaçlanıyor.

(İHA-MET-Y)



14.04.2017 16:34:17 TSI

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