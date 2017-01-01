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Milletvekili Ilıcalı, Horasan'da



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.

Ilıcalı, yaptığı sunumla gençlere değişen 18 maddeyi tek tek açıkladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Atatürk Üniversitesi Horasan MYO öğrencileri ile bir araya geldi. Milletvekili Ilıcalı, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin amacını, hedefini, yöntemini ve 18 maddelik değişimi tek tek yazarak anlattığı sunumuyla gençlere seslendi. Parlamenter Sistemde yaşanan sorunlardan yönetimdeki çift başlılığa, siyasi istikrarsızlıklardan ekonomik krizlere kadar mevcut sistemdeki birçok sorunu detaylıca anlattı daha sonra Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın'da söz alarak öğrencilere; "Yanı başımızda alev Suriye'yi görüyoruz bir devletin bir toprağın yoksa elindeki işin mesleğinde hiç bir önemi yoktur ister polis ister doktor istersen hakim ol hiç bir anlam ifade etmez o yüzden Referandum da devletimizin bekasını geleceğimizi düşünerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Evet demeliyiz" dedi.

MYO Müdürü Prof. Dr. Kenan Yakut da sunumumun ve konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür etti.

(ŞÇ-Y)



14.04.2017 16:34:43 TSI

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