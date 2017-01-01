YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Toroslar EDAŞ, referandum tedbirlerini aldı

Toroslar EDAŞ, referandum tedbirlerini aldı



ADANA (İHA) - Toroslar EDAŞ referandum öncesi ve esnasında sürdürülebilir enerji sağlamak için dağıtım bölgesinde bulunan illerde gerekli tedbirleri aldı.

Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayan Toroslar EDAŞ, kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipler ile hizmet vermeye devam edecek.

Toroslar EDAŞ, dağıtım bölgesinde bulunan Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'de 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum için gerekli tedbirleri aldı. Referandum öncesi ve sırasında kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak bir dizi tedbiri hayata geçirecek.

Referandum süreci için aldığı tedbirler kapsamında ilgili illerde planlı kesinti yapmayacak. Enerji sürekliliğini sağlamak adına alternatif enerji besleme planları yapan Toroslar EDAŞ, en hızlı müdahaleyi sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipleri hazır bulunduracak, saha koordinasyonunun hızla yönetilebilmesi için bas-konuş ve ortak yayın teknolojisini uygulayacak. Ayrıca, referandum süresince oluşturacağı kriz merkezinden olası arızalara anlık müdahaleleri hızlıca koordine edecek, periyodik olarak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları koordineli olarak bilgilendirecek.



Kapsamlı bir hazırlık yapıldı

Referandum öncesinde oldukça titiz ve kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Toroslar EDAŞ, YSK tarafından belirlenen oy sayımı yapılacak merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına katkıda bulundu. Sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yaparak tüm aydınlatmaları yanar hale getirdi.

Vatandaşlar aynı zamanda elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda Alo 186 Çağrı Merkezi ve resmi Twitter kanalıyla bildirimde bulunulabilecek.

(ELF-Y)



14.04.2017 16:35:47 TSI

NNNN

