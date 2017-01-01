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Kabadüz'de kan bağışı kampanyası

14 Nisan 2017 Cuma, 16:30
Kabadüz'de kan bağışı kampanyası
Kabadüz'de kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Kabadüz ilçesinde Türk Kızılayı Ordu Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Belediye Başkanı Yener Kaya, kan bağışı kampanyasına belediye olarak tam destek verdiklerini söyledi. Öte yandan Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, kan bağışında bulunanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
(MB-SLH-Y)

14.04.2017 16:37:41 TSI
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