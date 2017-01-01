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Reşadiye'de referandum güvenlik toplantısı



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde referandumun huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi amacıyla asayiş toplantısı düzenlendi.

Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, referandum öncesi ilçenin huzur ve güvenliği için, İlçe Emniyet Amiri vekili Mesut Taş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Çezik ile kaymakamlık makamında seçim öncesi bir toplantı düzenledi. Kaymakam Erdem, seçim bölgesi ve sandık alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerini almak, seçim güvenliği kapsamında İlçede bulunan 4 trafo merkezindeki mevcut güvenlik görevlilerini takviye etmek ve meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek maksadıyla; Jandarma ve 29 Emniyet personeli olmak üzere toplamda 241 personel ve 33 araç görevlendirilmiş olduğunu söyledi. Ayrıca ilçede bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenliği Yönetim Sisteminin (KGYS) 24 saat boyunca faal olarak çalışması için gerekli önlemler alındığını ifade etti.

(Nİ-GF-Y)



14.04.2017 16:37:56 TSI

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