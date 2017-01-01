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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Başkan Eroğlu'dan 'Tek Millet, Tek Devlet' vurgusu

14 Nisan 2017 Cuma, 16:31
Başkan Eroğlu'dan 'Tek Millet, Tek Devlet' vurgusu
Başkan Eroğlu'dan 'Tek Millet, Tek Devlet' vurgusu

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, hayır cephesinin yalanlarla kafa karıştırmak için Türkiye bölünecek açıklaması yaptığını ifade ederek, "Bu külliyen yalandır. Türkiye üniter yapısı ile tek millet, tek devlet'tir. Bu durum bu kadar açıktır" dedi.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, referandum çalışmaları kapsamında sanayi sitesi esnafları ile bir araya geldi. AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer'in de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi veren Başkan Eroğlu, hayır cephesinin yalanlarla kafa karıştırmak istediğini ifade ederek, "İnsanları ikna edemeyen hayır cephesi yalanlarla kafa karıştırmak için Türkiye bölünecek açıklaması yapıyor. Bu külliyen yalandır. Türkiye üniter yapısı ile Tek Millet, Tek Devlet'tir. Bu durum bu kadar açıktır" dedi.
Başkan Eroğlu ayrıca görev süreci içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, "Bu sene başlattığımız dev projelerle Tokat'ımıza vizyon katacağız. Kanal Tokat Projemiz tüm bölgeye hitap edecek, Meydan Projesi şehrin kalbine yeni bir kan akışı sağlayacak. 2017 Yılında 14 Projemize toplamda 103 Milyon TL harcayarak şehrimize ufuklar açacağız. Yeni Nesil Sanayi Sitesi, Sanayi esnafımızın ekmeğini büyütecek. Resmi prosedürü işliyor. Yeter ki; siz bizlere güvenin, desteklerinizi esirgemeyin. Allah daima sizlere, güzel hizmetlerle çalışmayı nasip etsin. 16 Nisan vatan için, millet için, istikrar için Evet ile şahlanan Türkiye'nin anahtarı olacaktır" diye konuştu.
(Nİ-GF-Y)

14.04.2017 16:39:11 TSI
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