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Milletvekili Çelik İle Başkan Fadıloğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi



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GAZİANTEP (İHA) - Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, fabrika işçilerine yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliğini anlattı.

16 Nisanda yapılacak referandum öncesi 'evet' kampanyasına destek için çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ve parti üyeleriyle birlikte organize sanayi bölgesinde bulunan fabrika işçileriyle bir araya geldi. İşçilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Çelik, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemine neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı.

"Referandum 15 Temmuz'un cevabı olacaktır"

Mevcut sistemin krizlere yol açtığını belirten Milletvekili Çelik, "Şuanda yönetimde istikrar olabilir fakat yarın yine kriz çıkabilir. Bunun için biz bu anayasa değişikliğini getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bu krizleri tamamen ortadan kaldıracak. Malumunuz 15 Temmuz'da ülkemiz darbe girişimine maruz kaldı. Demokrasimiz ağır bir gece geçirdi ama milletimizin ülkesine devletine sahip çıktığını bir kere daha gördük. Maalesef demokrasiye karşı yapılmış bir darbe girişimini bizzat yaşadık. Darbe girişiminin en çirkin yüzünü gördük. 15 Temmuz sürecinde Çanakkale ruhunun tezahür ettiğine şahit olduk. Millet olarak bu girişime hep beraber dur dedik. En iyi duruşu gösterdik. 16 Nisan'da yapılacak olan bu referandum işte 15 Temmuz'un cevabı olacaktır. Ülkemizde bir daha darbelerin olamaması için 16 Nisan'da güçlü bir evet çıkarmamız gerekiyor. İnşallah son düzlüğe girdiğimiz şu günlerde çok daha yoğun tempoyla planlı, programlı bir şekilde anayasa değişikliğinin içeriğini anlatmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan, milletimizden güçlü bir 'evet' ile tüm dünyaya güçlü bir Türkiye mesajı vereceğiz" dedi.

"Güçlü Bir Evet Çıkarmamız Gerekiyor"

Mevcut anayasanın Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çeken Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Türkiye'de yönetim sistemi sorunu sadece Ak Parti ile gündeme gelen bir konu değil. Başkanlık sistemi ilk kez bugün gündeme gelen bir şey değil. Hepimiz biliyoruz ki 1982 Anayasası'nın değişmesi noktasında herkes hemfikir, 1982 Anayasası'nı değiştirmek için Meclis'teki tüm partiler aynı fikirde buluştu. Fakat hiç kimse anayasayı değiştirmek için uğraşmadı. Ak Parti hükümeti bu sistemi değiştirmek adına ilk adımı attı. Anayasa değişikliğine ilişkin yürütülen hayır kampanyalarında maalesef doğrular söylenmiyor. Biz de uygulanan parlamenter sistemin sıkıntılarını ve bize yaşattığı krizleri, darbe ve muhtıra dönemlerini biliyoruz. Bunları tekrar yaşamamak ve istikrarın sistemle sürdürülebilir bir hale getirilmesi için anayasa değişikliği bir hükümet sistemi değişikliğidir. Bundan sonraki süreçte daha hızlı karar alabilmek ve bu memleketi daha ileri götürebilmek adına yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini destekliyoruz. Bizim hız almamız için bu değişikliği mutlak suretle yapmamız gerekiyor. 16 Nisan'da sandık başına gidip güçlü bir evet çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



14.04.2017 16:42:24 TSI

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