14 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Geçen yıl Eskişehir'e 320 bin 249 turist giriş yaptı

14 Nisan 2017 Cuma, 16:35
Geçen yıl Eskişehir'e 320 bin 249 turist giriş yaptı
- Turizm Haftası mesajı yayınlayan Vali Çelik;
- "Eskişehir'in turizmden daha çok pay almasını hedefliyoruz"

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valisi Azmi Çelik, geçen yıl yerli yabancı turist olarak Eskişehir'e 302 bin 249 kişinin giriş yaptığını ve 512 bin 619 konaklama gerçekleştiğini açıkladı.
Vali Çelik, Turizm Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajında, Eskişehir'in, tarihi, kültürel zenginliği, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip sanat yapısı, yer altı zenginlikleri, planlı sanayisi, mutfağı ve folkloru ile turizm çeşitliliğine imkan sağlayan Anadolunun en eski yerleşim alanlarından biri olarak binlerce yıldan bu yana büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu yıl Turizm Haftasının, "Sevgi ve Hoşgörü Şehri" olarak bilinen Eskişehir'in daha geniş kitlelere duyurulmasına katkı sağlayacağını belirten Vali Çelik, "Eskişehir; Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi, Seyyit Battal Gazi Külliyesi ve Türbesi, Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi ve Türbesi, Nasrettin Hoca, Şeyh Edebali, Dursun Fakıh ve daha birçok bilge değerlere sahip olması yanında, Yazılıkaya Frig Vadisi üzerinde Anıtlar, Kaya Mezarları ve Antik Kaleler ile her noktasında birçok arkeolojik, kültürel ve tarihi eserleri barındıran önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ayrıca ilçelerimizde yaban hayatı koruma sahaları da bulunmaktadır. Gezilip görülecek ve yaşanacak birçok güzelliklere sahip ilimizin tanıtımı amaçlı yurt içi ve yurt dışı çeşitli turizm fuarlarına katılım sağlanmıştır. İlimizdeki mevcut sıcak su kaynaklarının da değerlendirilerek sağlık turizmi amaçlı kullanımı yönünde çalışmalarımız aralıksız sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Geçen yılki turizm verileri
Vali Çelik, mesajını şöyle sürdürdü;
"Eskişehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesis sayısı 32, oda sayısı 2 bin 122 ve yatak sayısı 4 bin 172'dir. 76 seyahat acentesi bulunmakta olup 2016 yılında ilimize yerli-yabancı turist olarak 302 bin 249 kişi giriş yapmış ve 512 bin 619 konaklama gerçekleşmiştir. Doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerimizin korunması ve tanıtımı ile istihdamın arttırılmasında ve bölgesel gelişmede turizmi öncü bir sektör konumuna ulaştırarak sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği yapmak suretiyle, Eskişehir'in turizmden daha çok pay almasını hedefliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkıları olduğunu düşündüğüm, bacasız sanayi olarak adlandırdığımız "41. Turizm Haftası"nı turizm farkındalığıyla kutluyor, bu sektörde emek veren tüm işletme ve çalışanlarına başarılı bir turizm sezonu diliyorum"
(İHA-MET-Y)

14.04.2017 16:43:16 TSI
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