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MÜSİAD Van Şubesinden Müdür Ekici'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - MÜSİAD Van Şubesi Yönetim Kurulu, Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

MÜSİAD Van Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Polis Haftası nedeniyle Van İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden MASİAD heyeti, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yle bir araya geldiler. Yönetim kurulu üyeleri, tanışma faslından sonra Polis Haftası tebriklerini ilettiler.

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, "Van Emniyet Müdürlüğünün çalışma ve azimleri sayesinde ilimizde huzur ve güven ortamının tesis edildiğine, bu nedenle tüm Van halkı adına emniyet çalışanlarına ve Müdürümüz M. Suat Beye teşekkür ederiz" dedi.

Yönetim kurulu, hatıra fotoğrafı çektirerek Van Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı.

(MSA-Y)



14.04.2017 16:46:48 TSI

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